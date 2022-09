Laver Cup 2022: आख़िरी मैच में राफेल नडाल के साथ उतरे रोजर फ़ेडरर, हार के बाद रो पड़े, विडियो वायरल

Legend Federer retires frm professional tennis 🎾



Tears of Joy 🥹

Always a champion!!



237 consecutive weeks at No 1!

1526 singles matches no retirement!



Absolute best of the best!



Wish u best for ur future



