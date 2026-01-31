Australian Open: फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज में होगी बादशाहत की जंग, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव

जोकोविच ने 2023 में यूएस ओपन के बाद से कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है, यह सूखा सिनर और अल्काराज के दबदबे से और बढ़ गया है, जिन्होंने पिछले आठ मेजर खिताब आपस में बांटे हैं। इटैलियन और स्पैनियार्ड ने पिछले तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी मुकाबला किया था, लेकिन शुक्रवार को जोकोविच ने उस कहानी को बदल दिया, और उन्हें ओपन एरा में लगातार चार मेजर फाइनल में मिलने वाला दूसरा जोड़ा बनने का मौका नहीं दिया, जोकोविच और राफेल नडाल के बाद, जिन्होंने विंबलडन 2011 और रौलां गैरो 2012 के बीच ऐसा किया था।