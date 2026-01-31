31 जनवरी 2026,

शनिवार

Tennis News

Australian Open: फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज में होगी बादशाहत की जंग, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव

चौथी सीड नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बार फिर समय को पीछे छोड़ दिया, जहां उन्होंने सिनर के खिलाफ पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए पांच-सेट के एक शानदार मैच में जीत हासिल की और रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और मेलबर्न में 11वें खिताब से सिर्फ एक जीत दूर रह गए।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 31, 2026

Australian Open 2026

Australian Open 2026: फाइनल में कार्लोस अल्काराज से भिड़ेंगे नोवाक जोकोविच (Photo - IANS)

Novak djokovic vs Carlos Alcaraz, Australian Open 2026 Final Live Streaming: कार्लोस अल्काराज शुक्रवार दोपहर को नाटकीय अंदाज में अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंचे, जहां उन्होंने शारीरिक समस्याओं से उबरते हुए और हार के कगार से वापसी करते हुए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 से एक मैराथन सेमीफाइनल जीत हासिल की। रविवार को होने वाले फ़ाइनल में अल्काराज का मुकाबला दस बार के चैम्पियन नोवाक जोकोविच से होगा जिन्होंने अन्य सेमीफाइनल में दूसरी सीड जैनिक सिनर को पांच सेटों के मुकाबले में 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 से हराया।

चौथी सीड नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बार फिर समय को पीछे छोड़ दिया, जहां उन्होंने सिनर के खिलाफ पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए पांच-सेट के एक शानदार मैच में जीत हासिल की और रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और मेलबर्न में 11वें खिताब से सिर्फ एक जीत दूर रह गए।

पहला सेट हारने और फिर दो सेट से एक सेट से पीछे होने के बाद, जोकोविच के लिए हाल की जानी-पहचानी कहानी दोहराए जाने का खतरा था, जो 2025 में चारों मेजर के सेमीफाइनल में हार गए थे। हालांकि, इस बार 38 वर्षीय खिलाड़ी ने हार मानने से इनकार कर दिया। रॉड लेवर एरिना में लाइट्स के नीचे शानदार प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने खुद को मैच में वापस खींचा और दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया।

यह 2024 में रौलां गैरो के बाद जोकोविच का पहला पांच-सेट का मैच था, जब उन्होंने फ्रांसिस्को सेरुंडोलो के खिलाफ जीत हासिल की थी। रविवार के फाइनल में जोकोविच का मुकाबला प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज से होगा, जिन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ पांच घंटे, 27 मिनट का मैराथन मैच जीतकर मेलबर्न में अपने पहले चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई।

जोकोविच ने 2023 में यूएस ओपन के बाद से कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है, यह सूखा सिनर और अल्काराज के दबदबे से और बढ़ गया है, जिन्होंने पिछले आठ मेजर खिताब आपस में बांटे हैं। इटैलियन और स्पैनियार्ड ने पिछले तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी मुकाबला किया था, लेकिन शुक्रवार को जोकोविच ने उस कहानी को बदल दिया, और उन्हें ओपन एरा में लगातार चार मेजर फाइनल में मिलने वाला दूसरा जोड़ा बनने का मौका नहीं दिया, जोकोविच और राफेल नडाल के बाद, जिन्होंने विंबलडन 2011 और रौलां गैरो 2012 के बीच ऐसा किया था।

सर्बियाई खिलाड़ी रविवार के फाइनल में अल्काराज़ के खिलाफ 5-4 की हेड2हेड की मामूली बढ़त के साथ उतरेंगे, उन्होंने 12 महीने पहले मेलबर्न में क्वार्टर फाइनल में स्पैनियार्ड को हराया था। सिनर के खिलाफ अपने प्रोएक्टिव, शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर, जोकोविच फाइनल में पहुंचने के अनोखे रास्ते के कारण कोर्ट पर कम समय बिताने के बाद, दोनों में से ज़्यादा फ्रेश होकर टाइटल मैच में उतरेंगे।

एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी, अल्काराज़ ने वर्ल्ड नंबर 3 ज़्वेरेव को 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 से हराया। यह मैच रॉड लेवर एरिना में पांच घंटे, 27 मिनट तक चला, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल था। तीसरे सेट के आखिर में दाहिने ऊपरी पैर की चोट से उबरने के बाद, स्पेनिश खिलाड़ी ने निर्णायक सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मेलबर्न में अपना पहला फाइनल मुकाबला पक्का किया।

मैच जीतने के बारे में पूछे जाने पर अल्काराज ने कोर्ट पर इंटरव्यू में कहा, "हर समय विश्वास रखना।मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे आप मुश्किल में हों या आपने कुछ भी झेला हो। किसी भी चीज की परवाह किए बिना, आपको हर समय खुद पर विश्वास रखना होगा। मैं तीसरे सेट के बीच में संघर्ष कर रहा था। शारीरिक रूप से यह मेरे छोटे से करियर में खेले गए सबसे मुश्किल मैचों में से एक था।

अपनी जीत के साथ, अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम (चारों मेजर में सिंगल्स टाइटल जीतने) को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने से सिर्फ़ एक जीत दूर हैं। अगर वह रविवार के फ़ाइनल में जोकोविच को हरा देते हैं, तो अल्काराज यह रिकॉर्ड अपने देश के राफेल नडाल से छीन लेंगे।

अल्काराज, जिन्होंने मेलबर्न में अपने शुरुआती पाँच मैचों में एक भी सेट नहीं हारा था, ज़्वेरेव के खिलाफ़ दो सेट की बढ़त बनाने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की राह पर दिख रहे थे। टॉप सीड खिलाड़ी ने जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब शानदार टेनिस खेला, खासकर जब उन्होंने 2-5 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दूसरा सेट जीता।

तीसरे सेट में 4-4, 15/15 पर असली ड्रामा शुरू हुआ। तीसरे सेट में 4-4 पर सर्व करते समय अल्काराज को दाहिने पैर के ऊपरी हिस्से में चोट लगी और उन्हें परेशानी होने लगी। उन्हें टूर्नामेंट के फ़िज़ियो से दो बार इलाज मिला, और वह ज़्वेरेव को मैच में वापस आने से नहीं रोक पाए।

रैलियों को छोटा करने के लिए अल्काराज का बहुत आक्रामक खेलने का तरीका प्रतिस्पर्धी था, लेकिन यह काफ़ी नहीं लगा। ज़्वेरेव ने निर्णायक सेट के पहले गेम में अपने प्रतिद्वंद्वी की सर्विस तोड़ी और अपने तीन सर्विस गेम में पाँच ब्रेक पॉइंट बचाने के बाद, जल्द ही 5-4 पर मैच के लिए सर्व कर रहे थे।

फिर अल्काराज़ की अविश्वसनीय वापसी हुई। फिर से आज़ादी से खेलते हुए, स्पैनियार्ड ने लगातार चार गेम जीतकर अपने प्रतिद्वंद्वी को हैरान कर दिया और चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। मैच पॉइंट पर, उन्होंने आगे बढ़ते हुए ज़्वेरेव की ओर एक ज़ोरदार फोरहैंड शॉट मारा, जिसका वॉली सिर्फ़ नेट में ही जा सका।

