Australian Open 2026: ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने जीता मिक्स डबल्स का खिताब, नाम किया दूसरा ग्रेंड स्लैम

मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा जब दोनों टीमें टाईब्रेक में उतरीं। गैडेकी और पीयर्स 5-7 से पीछे थे, लेकिन अंतिम छह में से पांच पॉइंट अपने नाम किए। गैडेकी ने क्लच परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि फ्रेंच जोड़ी ने भी कड़ी टक्कर दी। स्कोर 8-7 होने पर म्लादेनोविच का लंबा रिटर्न आउट हुआ, और पीयर्स के जबरदस्त रिटर्न ने स्कोर 9-7 कर दिया। इसके बाद दो चैंपियनशिप पॉइंट्स आए। फ्रेंच जोड़ी ने एक को बचाया, लेकिन अंततः गुइनार्ड का रिटर्न नेट में गया और गैडेकी-पीयर्स ने जीत पक्की की।