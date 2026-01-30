30 जनवरी 2026,

Australian Open 2026: ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने जीता मिक्स डबल्स का खिताब, नाम किया दूसरा ग्रेंड स्लैम

Australian Open 2026: ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित डबल्स का खिताब जीत लिया है। शुक्रवार को रॉड लेवर एरिना में खेले गए मुकाबले में गैडेकी और पीयर्स की जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी क्रिस्टीना म्लादेनोविक और मैनुअल गुइनार्ड को 4-6, 6-3, 10-8 से हराकर अपने खिताब की रक्षा की। मैच रोमांचक मोड़ [&hellip;]

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 30, 2026

ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित डबल्स का खिताब जीता (photo - Australian open )

Australian Open 2026: ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित डबल्स का खिताब जीत लिया है। शुक्रवार को रॉड लेवर एरिना में खेले गए मुकाबले में गैडेकी और पीयर्स की जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी क्रिस्टीना म्लादेनोविक और मैनुअल गुइनार्ड को 4-6, 6-3, 10-8 से हराकर अपने खिताब की रक्षा की।

मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा जब दोनों टीमें टाईब्रेक में उतरीं। गैडेकी और पीयर्स 5-7 से पीछे थे, लेकिन अंतिम छह में से पांच पॉइंट अपने नाम किए। गैडेकी ने क्लच परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि फ्रेंच जोड़ी ने भी कड़ी टक्कर दी। स्कोर 8-7 होने पर म्लादेनोविच का लंबा रिटर्न आउट हुआ, और पीयर्स के जबरदस्त रिटर्न ने स्कोर 9-7 कर दिया। इसके बाद दो चैंपियनशिप पॉइंट्स आए। फ्रेंच जोड़ी ने एक को बचाया, लेकिन अंततः गुइनार्ड का रिटर्न नेट में गया और गैडेकी-पीयर्स ने जीत पक्की की।

जीत के साथ ही गैडेकी और पीयर्स की जोड़ी 37 साल में लगातार ग्रैंड स्लैम मिश्रित डबल्स का खिताब बरकरार रखने वाली पहली जोड़ी बन गई है। गैडेकी और पीयर्स ने 1988-89 में जाना नोवोटना और जिम पुघ के बाद यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वे मार्गरेट कोर्ट और केन फ्लेचर के 1963-64 में अपने होम स्लैम में लगातार दो बार जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी भी बन गईं।

गैडेकी ने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस स्थिति में हैं। मुझे पता था कि हम यह कर सकते हैं, लेकिन सच में ऐसा करना अविश्वसनीय है।" पीयर्स के लिए यह तीसरा ग्रैंड स्लैम मिश्रित डबल्स टाइटल था। इससे पहले उन्होंने स्टॉर्म सैंडर्स के साथ यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता था।

इसके अलावा, पीयर्स ने 2017 में फिनलैंड के हेनरी कोंटिनेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन्स डबल्स और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मैथ्यू एबडेन के साथ गोल्ड मेडल भी हासिल किया। गैडेकी के साथ उनका यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। उन्होंने इससे पहले 2025 में पीयर्स के साथ मेलबर्न पार्क में जीत दर्ज की थी।

