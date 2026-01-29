Australian Open: स्वितोलिना को हराकर सबालेंका ने चौथी बार फाइनल में बनाई जगह, मैच के बाद इस वजह से न हाथ मिलाया, न तस्वीर खिंचवाई!

2022 के बाद यूक्रेनी खिलाड़ियों और रूस या बेलारूस से जुड़ी खिलाड़ियों के बीच ऐसे दृश्य अब आम हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद और बेलारूस की भूमिका को देखते हुए, ऐसे मुकाबले सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं रह गए हैं। इन मैचों में हाथ मिलाने की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। एलिना स्वितोलिना इस मुद्दे पर सबसे मुखर खिलाड़ियों में से एक रही हैं। वह कई बार खुलकर कह चुकी हैं कि ऐसे मुकाबले उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल होते हैं और हाथ न मिलाना उनके लिए एक संदेश देने जैसा है।