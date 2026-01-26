Australian Open 2026: मुसेट्टी ने फ्रिट्ज को हराया, क्वार्टर फाइनल में जोकोविच के साथ होगा मुकाबला

मुसेट्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई (Photo - Australian Open 2026)
Australian Open 2026: इटैलियन टेनिस स्टार लोरेंजो मुसेट्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में नौवीं सीड अमेरिकन टेलर फ्रिट्ज को 6-2, 7-5, 6-4 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली। मुसेट्टी का ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह पहला क्वार्टर-फाइनल है। मुसेट्टी ने पूरे मुकाबले में नियंत्रण बनाए रखा और अपनी विविधता और निरंतरता का इस्तेमाल करते हुए फ्रिट्ज पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने पहली सर्व पर 84 प्रतिशत और दूसरी सर्व पर 74 प्रतिशत अंक जीते, साथ ही 13 एस भी मारे।
शुरुआती सेट में मुसेट्टी ने फ्रिट्ज की सर्विस जल्दी ब्रेक कर शानदार शुरुआत की और आराम से सेट अपने नाम किया। दूसरा सेट अधिक कड़ा और रोचक रहा, लेकिन मुसेट्टी ने अहम मौकों पर अपना लेवल बढ़ाया और ब्रेक पॉइंट को भुनाकर 7-5 से सेट अपने नाम किया। तीसरे सेट में, 21 साल के इटैलियन खिलाड़ी ने अपना मोमेंटम बनाए रखा और बिना किसी बड़े खतरे के मुकाबला जीत लिया।
मैच के बाद मुसेट्टी ने कहा, "आज मेरी सर्विस वास्तव में बहुत अच्छी थी। मैंने अपने करियर में अब तक एसेस में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। पिछला सीजन काफी देर से खत्म हुआ था और मेरा लक्ष्य इस साल अच्छी शुरुआत करना था। क्वार्टर-फाइनल में होना मेरे लिए एक सपना है।"
इस जीत के साथ, पांचवीं सीड मुसेट्टी ने रिकॉर्ड 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल में मुकाबला पक्का कर लिया। जोकोविच इस मैच में लगातार छह मैचों की जीत के साथ उतरेंगे। वह अपने हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में मुसेट्टी पर 9-1 से आगे हैं।
मुसेट्टी ने जोकोविच के खिलाफ कोर्ट शेयर करने को सम्मान की बात बताया और कहा कि हर बार कोर्ट से कुछ नया सीखने को मिलता है, जो उन्हें भविष्य में जीतने में मदद करता है। मुसेट्टी और जोकोविच का यह क्वार्टर-फाइनल मुकाबला टेनिस फैंस के लिए एक रोमांचक मुकाबला साबित होने की उम्मीद है।
जोकोविच ने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 100वीं जीत हासिल की थी और ग्रैंड स्लैम में 400 जीत तक पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे। इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरुष क्वार्टर-फाइनल जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
