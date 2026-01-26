Australian Open 2026: मुसेट्टी ने फ्रिट्ज को हराया, क्वार्टर फाइनल में जोकोविच के साथ होगा मुकाबला

Australian Open 2026: इटैलियन टेनिस स्टार लोरेंजो मुसेट्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में नौवीं सीड अमेरिकन टेलर फ्रिट्ज को 6-2, 7-5, 6-4 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली। मुसेट्टी का ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह पहला क्वार्टर-फाइनल है। मुसेट्टी ने पूरे मुकाबले में नियंत्रण बनाए रखा और अपनी विविधता और निरंतरता का इस्तेमाल करते हुए फ्रिट्ज पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने पहली सर्व पर 84 प्रतिशत और दूसरी सर्व पर 74 प्रतिशत अंक जीते, साथ ही 13 एस भी मारे।