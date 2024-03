सुविधाएं होने के बाद भी ७० फीसदी स्कूलों में नहीं है बिजली

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में गर्मी के बचाव के लिए बिजली नहीं है और ना ही छात्रों को प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था। जबकि शासन द्वारा प्रत्येक स्कूल में बिजली कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन के साथ पानी की टंकियां और हैंडपंप के लिए बौर खनन किए गए है।

There is a problem of drinking water in 50 percent of the schools, there will be more problems in the summer season.