क्रिकेटर मुरलीधरन की बायोपिक: #ShameOnVijaySethupathi हुआ ट्विटर पर ट्रेंड, ​​ये है लोगों की नाराजगी की वजह

मुंबई। महान क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन ( Muttiah Muralitharan biopic 800 ) की बायोपिक '800' का मोशन पोस्टर हाल ही लॉन्च किया गया। इसमें साउथ स्टार विजय सेतुपति ( Vijay Sethupathi ) क्रिकेटर का किरदार निभाते नजर आएंगे। हालांकि विजय के मुरलीधरन का रोल निभाने को लेकर कुछ लोग नाराज हो गए हैं। इसकी वजह श्रीलंका सरकार और वहां की तमिल जनसंख्या के बीच कटु संबंध बताया जा रहा है। इसके चलते सोशल मीडिया पर नाराज लोग हैशटैग #ShameOnVijaySethupathi ट्रेंड करवा रहे हैं।

सीनू रामस्वामी ने भी कहा- मत करो रोल

सोशल मीडिया पर नाराज लोग विजय को याद दिलाते नजर आ रहे हैं कि हजारों तमिलों की हत्या की जिम्मेदार श्रीलंका सरकार थी। तमिलों को वहां अल्पसंख्यकों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे आरोपों के साथ कुछ नाराज लोग विजय को खरी-खोटी सुना रहे हैं। निर्देशक सीनू रामस्वामी ने भी विजय से मुरलीधरन का किरदार नहीं करने की सलाह देते हुए इस पर फिर से विचार करने को कहा था।

देखें फिल्म '800' का मोशन पोस्टर:

नाराजगी की असली वजह

गौरतलब है कि श्रीलंका में 1983 से लेकर 2009 तक गृहयुद्ध हुआ था। स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए हुए 25 वर्ष चले इस गृहयुद्ध में हजारों लोगों की जान गई। आरोप है कि गृहयुद्ध से निपटने के लिए श्रीलंका की सेना ने तमिलों पर अत्याचार किए। गृहयुद्ध खत्म होने के बाद श्रीलंका सरकार पर विश्वभर से मानव अधिकार हनन और वॉर क्राइम करने के आरोप लगे।

देखें सोशल मीडिया पर नाराज लोगों की पोस्ट:

विजय से बेहतर कोई नहीं- मुरलीधन

इस बारे में मुथैया मुरलीधरन का कहना है कि जब फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तो हमने सोचा कि इस रोल के लिए वियज सेतुपति से बेहतर कोई नहीं है। वह बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है और वह बॉलिंग एक्सप्रेशन मेंं जान डाल देगा। मुझे विजय पर पूरा विश्वास है क्योंकि वह महानतम कलाकारों में से है।

'800' है 800 विकेट का प्रतीक

फिल्म का टाइटल 800 मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट्स को दर्शाता है। मुरलीधरन ने अपने दो दशक लम्बे कॅरियर में 800 विकेट लिए थे। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरूआत में होगी। अगले वर्ष के अंत तक इसे रिलीज किया जा सकता है। इसकी शूटिंग श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, यूके और भारत में होगी। मूवी का निर्देशन एमएस श्रीपती करेंगे।