न्यू ईयर पर ट्रिप के लिए बेस्ट हैं राजस्थान का ये शहर, टॉप 5 रोमांटिक और टॉप 3 ट्रेवलिंग डेस्टिनेशंस लिस्ट में शामिल

Best Places To Celebrate New Year: न्यू ईयर जैसे-जैसे पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों की खूबसूरत और रोमांटिक जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने की सर्च भी तेज हो गई है। विंटर हॉलीडेज में कई ट्रेवल वेबसाइट्स ने अब तक उदयपुर को ट्रेंडिंग और मोस्ट सर्च्ड डेस्टिनेशंस में शुमार किया है। अब उदयपुर देश के 5 रोमांटिक डेस्टिनेशंस और टॉप 3 ट्रेवलिंग डेस्टिनेशंस की लिस्ट में भी आ चुका है।



23 दिसंबर से 2 जनवरी तक इंडियन ट्रेवलर्स की पसंद पुरी, पुड्डूचेरी और उदयपुर

यह साल का वह समय है जब देश भर के लोग अपने बैग पैक करने और अपने प्रियजनों के साथ छुट्टियों मनाने पसंदीदा जगह जाने को तैयार हो रहे हैं। छुट्टियां करीब आने के साथ, डिजिटल ट्रेवल कंपनी बुकिंग डॉट कॉम के डेटा से पता चलता है कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक घरेलू यात्रा करने वाले भारतीयों द्वारा खोजे गए टॉप 3 डेस्टिनेशंस में पुड्डूचेरी, पुरी और उदयपुर हैं। इसके बाद गोवा, जयपुर, मुंबई, मनाली, ऊंटी, मुन्नार और बेंगलुरु हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जहां भारतीय यात्रियों के लिए ठहरने के लिएल होटल बेस्ट चॉइस हैं, इसके अलावा रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, विलाज और अपार्टमेंट्स भी टॉप 5 सर्च्ड अकोमोडेशन में शामिल हैं।



वहीं, आउटलुक ट्रेवलर डॉट कॉम के अनुसार, साल 2023 की विदाई और नए साल 2024 के स्वागत को कई कपल्स रोमांटिक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसे में वे रोमांटिक डेस्टिनेशंस की तलाश में हैं। इनमें इंडिया के टॉप 5 रोमांटिक डेस्टिनेशंस में वे उदयपुर को भी पसंद कर रहे हैं। ट्रेवलर्स की पहली पसंद उदयपुर है। वहीं, इसके बाद केरल का वरकाला भी एक परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन माना जा रहा है। इसी सूची में लक्षद्वीप का मिनिकॉय, लेह की नुब्रा वैली और मसूरी का लैंडोर भी अन्य 3 रोमांटिक डेस्टिनेशंस में शामिल हैं।