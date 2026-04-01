काल भैरव घाट पर अष्टधारा महायज्ञ का शुभारंभ, 17 अप्रैल को होगा समापन

महायज्ञ के दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट, रंग-बिरंगी रोशनी और ध्वज-पताकाओं से सजाया गया है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत और साधक-साधिकाएं यहां पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। आयोजन में विभिन्न अखाड़ों के संतों की भी भागीदारी हो रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। समापन के दिन 17 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार, यह महायज्ञ सेवा, त्याग, परोपकार और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।