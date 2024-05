मंदिर में भक्तों से लूट, 1500 रुपए में महाकाल की भस्म आरती करा रहे पुरोहित

Mahakal Mandir Ujjain Bhasma Aarti in Mahakal temple of Ujjain for Rs 1500 महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। मधु शंकर के मुताबिक अहमदाबाद में उनके परिवार को 23 मई को इसमें शामिल होना था। मधु शंकर के पास पुरोहित राजेंद्र गुरु का मोबाइल नंबर था इसलिए उन्होंने तुरंत बात की। पुरोहित राजेंद्र गुरू ने इसके लिए 1500 रुपए मांगे।

Bhasma Aarti in Mahakal temple of Ujjain for Rs 1500 – उज्जैन Ujjain के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए 100—200 नहीं हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं। मुंबई की सोशल एक्टिविस्ट ने महाकाल के भक्तों के साथ मंदिर में हो रही इस लूट का पर्दाफाश किया है।उन्होंने मंदिर के पुरोहित द्वारा भस्म आरती के 1500 रुपए की मांग का ऑडियो रिकॉर्ड कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को भेजा है। अब इस मामले की जांच शुरु हो गई है।

मुंबई की महिला मधु शंकर से एक पुरोहित ने महाकाल की भस्म आरती के लिए 1500 रुपए मांगे। महिला ने ये बातचीत रिकॉर्ड कर ली और उज्जैन के कलेक्टर को इसकी शिकायत की। उन्होंने पु​रोहित से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कलेक्टर को भेजी है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा को मामले की जांच करने को कहा है। महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। मधु शंकर के मुताबिक अहमदाबाद में उनके परिवार को 23 मई को इसमें शामिल होना था। मधु शंकर के पास पुरोहित राजेंद्र गुरु का मोबाइल नंबर था इसलिए उन्होंने तुरंत बात की। पुरोहित राजेंद्र गुरू ने इसके लिए 1500 रुपए मांगे। मधु ने राजेंद्र गुरु हुई बातचीत रिकार्ड कर ली। मधु ने इसका ऑडियो कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ई मेल कर पुरोहित राजेंद्र गुरु की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा को मामले की जांच सौंप दी है। कई केस हुए दर्ज

बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर भक्तों से हजारों रुपए लेने की पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं। मंदिर समिति ने भी कुछ मामलों में केस दर्ज कराए। इसके बावजूद श्रद्धालुओं से भस्म आरती के नाम पर रुपए लेने की घटनाएं थम नहीं रहीं हैं। पढ़ना जारी रखे