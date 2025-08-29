उज्जैन में फिर गरजा बुलडोजर, तोड़े गए रेस्टोरेंट और मकान

यूडीए के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि बेगमबाग मार्ग पर यूडीए की संपत्तियों की लीज खत्म हो गई थी। कई मकानों की लीज 1980 से नहीं भरी गई है। कई लोगों ने होटल, तो किसी ने घर ही बेच दिए। यूडीए ने दो साल पहले 28 संपत्ति धारकों को नोटिस दिया था। जिसके बाद संपत्ति के मालिक ने कोर्ट में केस दायर किया। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। फैसला यूडीए के पक्ष में आया।

