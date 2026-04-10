फव्वारा चौक पर जल मंदिर का शुभारंभ

पक्षी प्रेम की मिसाल—100 से अधिक जल पात्रों का भी वितरण किए ... कार्यक्रम के दौरान केवल मानव सेवा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जीव-जंतुओं के प्रति भी संवेदनशीलता भी दिखाई गई। अन्नपूर्णा ग्रुप द्वारा 100 से अधिक जल पात्र (सकोरे) वितरित किए गए, ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े। यह पहल समाज में भी पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति दया भावना का संदेश देती है। आयोजन में उपस्थित सभी लोगों ने इस कार्य की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया।भीषण गर्मी में राहगीरों और मजदूरों को मिलेगा ठंडे पानी का सहारा 100 से अधिक जल पात्रों का वितरण