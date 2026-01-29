Video News: आधार कार्ड बनाने को 32 हजार की रिश्वत लेते 3 गिरफ्तार

Ahmedabad. गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने आधार कार्ड बनाने के लिए 32 हजार रुपए की रिश्वत लेते तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों में जय पंचोली (24) सरसपुर सिविक सेंटर का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जबकि भाग्येश सोलंकी (27) राजपुर अर्बन हेल्थ सेंटर का कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि संदीप प्रजापति (22) बिचौलिया है।
एसीबी के सहायक निदेशक हरेश मेवाड़ा ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि एसीबी की टीम ने बुधवार को शिकायत के आधार पर अहमदाबाद कलक्टर कार्यालय स्थित जन सेवा केन्द्र में जाल बिछाकर कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने नया आधार कार्ड बनवाने के लिए सरसपुर स्थित सिविक सेंटर में आरोपी जय पंचोली से संपर्क किया। आरोपी ने पहले इसके लले 25,000/ और बाद में 7,000/ की अतिरिक्त मांग कर कुल 32,000 की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता इतनी बड़ी राशि नहीं देना चाहता था, जिससे उसने अहमदाबाद शहर एसीबी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
इस शिकायत के आधार पर अहमदाबाद एसीबी शहर पीआई वी डी चौधरी एवं उनकी टीम ने सहायक निदेशक एच.एम.पुवार के सुपरविजन में जाल बुधवार को बिछाया। जय ने सोलंकी की ओर से शिकायतकर्ता से बात की और रिश्वत की मांग की। जय के कहने पर बिचौलिया संदीप ने शिकायतकर्ता के पास से 32,000 की रिश्वत राशि मौके पर स्वीकार की। इसी दौरान एसीबी टीम ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात