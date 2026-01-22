अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव : 1100 कलशों के साथ निकली शोभायात्रा, गूंजे जयकारे…. देखें विहंगम वीडियो …..

नौगांवा. कस्बे में गुरुवार को अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष में विशाल कलश यात्रा और शोभायात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1100 महिलाओं ने शिरकत की और कलश यात्रा निकाली, जिसमें शामिल बैण्ड की धुन पर भगवान के स्वरूपों की दर्जनों झांकियां, डीजे, घोड़े, ऊंट सजे हुए आकर्षक लग रहे थे। शोभायात्रा को कस्बे के अलवर-दिल्ली राजमार्ग स्थित एक कुटिया से आरंभ किया।

इस भव्य शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला, जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। यात्रा का विभिन्न समाजों ने जगह-जगह स्वागत किया और श्रद्धालुओं को अल्पाहार कराया। यात्रा में रंगीन आतिशबाजी और ड्रोन से पुष्पवर्षा आकर्षण का केन्द्र बनी रही। कार्यक्रम में धीरू बेनीवाल, अमित पहलवान और उनकी टीम के अन्य सदस्य शामिल हुए। इनकी मौजूदगी में युवाओं के बीच सेल्फी लेने की होड़ मच गई। शोभायात्रा का समापन कस्बे के बस स्टैण्ड स्थित जैन वाटिका में हुआ। यात्रा को देखने के लिए हजारों महिलाएं और बच्चे अपनी छतों पर घंटों बैठे रहे।

प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया स्वागत : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामरतन ग्रुप के जग्गू खटाणा और जयपाल छोंकर रहे। चेयरमैन राजीव सैनी और समाजसेवी ऋतुराज चौहान ने कलाकारों और अतिथियों का साफा बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। शोभायात्रा के समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने मनोरम प्रस्तुतियां दी, जिनका आनंद उपस्थित श्रद्धालुओं ने लिया। कार्यक्रम के बाद जैन धर्मशाला में भण्डारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शोभायात्रा के दौरान थाना प्रभारी हितेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। शाम को कस्बे में महिलाओं ने घरों में दीप जलाए।

