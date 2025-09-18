कलेक्टर दरबार में छलका दर्द: बेटी की रुलाई सुन दंग रह गईं टीना डाबी

राजस्थान की चर्चित आईएएस टीना डाबी (IAS Tina Dabi )उस समय हैरान हो गई, जब उनकेे सामने एक युवती फफक फफक कर रो पड़ी। दरअसल, युवती और उसका परिवार पर चौहटन थाना प्रभारी (Chauhatan Police Station Incharge)का जमकर कहर टूटा। पीड़ित युवती ने अपने परिवार के साथ पुलिस के अमानवीय व्यवहार को लेकर बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी के समक्ष रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। इस शिकायत को सुनकर खुद एक बार तो टीना डाबी(Tina Dabi) भी हैरान रह गई।