आरएलपी नेता की गिरफ्तार के बाद हंगामा, पुलिस व ग्रामीण आमने-सामने

जोधपुर के कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पानी के चलते डोली, अराबा, कल्याणपुर सहित कई गांवों में जमीनों को हो रहे नुकसान और घरों में पानी घुसने की समस्या को लेकर आरएलपी के आह्वान पर सोमवार से डोली टोल प्लाजा के पास धरना शुरू किया गया। आरएलपी नेता थानसिंह डोली ने धरना शुरू किया लेकिन पुलिस-प्रशासन ने इजाजत नहीं मिलने की बात कहते हुए धरना समाप्त करने की बात कही। वार्ता में नतीजा नहीं निकलने पर पुलिस ने थानसिंह सहित पांच सा​​​थियों को गिरफ्तार किया जिसके बाद हंगामा हो गया।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Aug 12, 2025

– डोली टोल प्लाजा के पास शुरू हुआ धरना, पुलिस ने जबरन उठवाया

बालोतरा जिले के कल्याणपुर कस्बे के डोली टोल प्लाजा के पास सोमवार से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आरएलपी नेता थानसिंह डोली ने धरना शुरू किया। थान सिंह डोली और उनके समर्थकों ने डोली टोल प्लाजा के पास धरना शुरू किया और टेंट लगाने लगे तो पुलिस प्रशासन ने इजाजत का आदेश मांगा, जिस पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोक-झोंक शुरू हुई। सोमवार रात में पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रहा और समझाइए का दौर जारी रहा। वार्तालाप में सहमति नहीं बनने पर मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन धरने पर बैठे थान सिंह डोली को उठा कर पुलिस की गाड़ी में ले गया। इस पर समर्थकों ने डोली टोल हाईवे पर आकर प्रदर्शन शुरू किया ।

सुबह पांच बजे लिया हिरासत में

पुलिस प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं होने को लेकर थानसिंह डोली की मंगलवार सुबह 5 बजे हिरासत में लिया।

जानकारी मिलते ही ग्रामीण घरों से बाहर निकले। नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। धरना प्रदर्शन में महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को एकत्र नहीं होने दिया वहीं, धरना स्थल से लोगों को हटाया। एडीशनल एसपी गोपाल सिंह, डिप्टी अशोक कुमार जोशी, एसडीएम अशोक कुमार बिश्नोई, कल्याणपुर तहसीलदार प्रवीण कुमार, कल्याणपुर बीडीओ महेश सिंह, सीआईडी इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह, डीएसटी टीम प्रभारी इमरान खान व कल्याणपुर, समदड़ी, मण्डली, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना सहित कई पुलिस थाने मौजूद रहे।

रिहाई होने पर धरना उठाने की चेतावनी

घटना के बाद आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप की जिसमें ग्रामीणों व आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मांग रखी की थानसिंह डोली व उनके 5 सा​​थियों को रिहा किया जाए। उनकी रिहाई पर ही धरना समाप्त किया जाएगा। प्रशानिक अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। ग्रामीणों व आरएलपी कार्यकर्ताओं ने ज़िला कलक्टर कार्यालय से लिखित में मांगें पूरी होने का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त करने का ऐलान किया है।

आरएलपी नेता की गिरफ्तार के बाद हंगामा, पुलिस व ग्रामीण आमने-सामने

