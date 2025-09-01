Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी, SCO समिट में अकेले पड़े शहबाज शरीफ

जब मोदी और पुतिन एक साथ आगे बढ़ रहे थे, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अकेले खड़े नज़र आए। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जिससे साफ लगा कि पाकिस्तान इस मंच पर अलग-थलग पड़ गया है।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 01, 2025

चीन के तिआंजिन शहर में चले रहे शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच पर पहुंचे। तीनों नेताओं ने एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, हल्की बातचीत भी की इस दौरान तीनो नेताओं के बीच गजब की कैमेस्ट्री देखने को मिली। ये पल कैमरों में कैद हो गया और तुरंत चर्चा का विषय बन गया।

इस बातचीत के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि “तिआंजिन में बातचीत जारी है! SCO समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।”

वहीं एक और तस्वीर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जब मोदी और पुतिन एक साथ आगे बढ़ रहे थे, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अकेले खड़े नज़र आए। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जिससे साफ लगा कि पाकिस्तान इस मंच पर अलग-थलग पड़ गया है। इससे पहले SCO समिट की फैमिली फोटो के दौरान भी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मोदी और शरीफ़ एक-दूसरे से काफी दूरी पर खड़े दिखाई दिए । इन तस्वीरों से साफ है कि अभी भी दोनों देशो के रिश्तों के बीच काफी तल्खी बाकी है। तस्वीरों दूरी को पूरी तरह साफ कर दिया है।

बता दें कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में SCO की प्लेनरी बैठक को संबोधित करने वाले हैं, जहां वो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी पर भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखेंगे। इसके अलावा, पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी तय है, जिसमें भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में काफी हलचल है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्ते तनावपूर्ण हैं। वहीं भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन सीमा विवाद अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ, दुनियाभर में व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए है, जिसमें भारत के निर्यात पर भी 50% तक की ड्यूटी शामिल है। ऐसे में SCO समिट में भारत की सक्रिय भूमिका और तीन बड़े नेताओं मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच मेलजोल का ये पल, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अहम संकेत दे रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

India Pakistan Conflict

Operation Sindoor

पाकिस्तान की खबरें

pm modi

एससीओ 2024

Published on:

01 Sept 2025 02:17 pm

Hindi News / Bharat / मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी, SCO समिट में अकेले पड़े शहबाज शरीफ

बड़ी खबरें

View All

भारत

Exams With No Age Limit: 100 की उम्र में भी दे सकते हैं ये 5 परीक्षाएं, जानें कौन-से हैं ये कोर्स

exams with no age limit in India, courses for senior citizens, exams you can take at any age,
शिक्षा

1 सिंतबर के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे डाक्यूमेंट्स, बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत

Supreme Court
राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका रिश्ते 21वीं सदी की पहचान बनेंगे, ट्रंप के टैरिफ झटके के बाद अमेरिकी दूतावास का बड़ा बयान

US India Strategic Partnership
विदेश

UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live

UAE Tri Series 2025 AFG vs UAE
क्रिकेट

झारखंड में नौ नक्सलियों ने किया सरेंडर, पांच एके-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे

Naxalites surrendered in Jharkhand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट