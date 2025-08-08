8 अगस्त 2025,

टैरिफ पर पीएम मोदी के जवाब से गुस्साए ट्रंप, अब ट्रेड डील पर कही ये बात

ट्रंप से पूछा गया कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, क्या आप व्यापार वार्ताएं (Trade Negotiations) तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? इसका संक्षिप्त जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, 'नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं

Darsh Sharma

Aug 08, 2025

भारत पर लगातार टैरिफ हमला कर रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया फिर उसे 25 प्रतिशत और बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के बाद भी ट्रंप भारत से नाराज है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमरीका को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद गुस्साए ट्रंप ने अब ट्रेड डील पर बातचीत से साफतौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मसला हल होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है. ये दोनों ही देश 50-50 प्रतिशत टैरिफ का बोझ झेलने के लिए लगभग तैयार हैं. ट्रंप से पूछा गया कि भारत पर टैरिफ को लेकर आपने जो 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, क्या आप व्यापार वार्ताएं (Trade Negotiations) तेज होने की उम्मीद कर रहे हैं? इसका संक्षिप्त जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, ‘नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक नहीं

08 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / Bharat / टैरिफ पर पीएम मोदी के जवाब से गुस्साए ट्रंप, अब ट्रेड डील पर कही ये बात

