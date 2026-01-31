31 जनवरी 2026,

छतरपुर

बकस्वाहा सीएमओ और नगर परिषद उपयंत्री को इओडब्ल्यू सागर ने 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

छतरपुर

image

Rizwan ansari

Jan 31, 2026

Published on:

31 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / Videos / बकस्वाहा सीएमओ और नगर परिषद उपयंत्री को इओडब्ल्यू सागर ने 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘बड़े पापा मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, मैंने दवा खा ली’, कुछ देर बाद छात्र की मौत

MP News
छतरपुर

शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक में बाधा बने सड़क तक फैले मंदिर-मजार होंगे शिफ्ट

meeting
छतरपुर

टीकमगढ़ का पता बताया, गुना का मोबाइल नंबर लिखाया और छतरपुर के मतदाता के नाम पर लगाई फर्जी आपत्ति

sir
छतरपुर

एमपी में लेडी CMO और उपयंत्री 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए, EOW की बड़ी कार्रवाई

chhatarpur news
छतरपुर

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव, 40% आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न

10th and 12th board exams
छतरपुर
