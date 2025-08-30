Rajasthan में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,144 घंटे भारी।

मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन यानी 144 घंटों के लिए मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है..जमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 सप्ताह मानसून एक्टिव रह सकता है.मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है..