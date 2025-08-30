Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,144 घंटे भारी।

Rajasthan में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,144 घंटे भारी।

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 30, 2025

मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन यानी 144 घंटों के लिए मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है..जमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सलूंबर और उदयपुर समेत 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 सप्ताह मानसून एक्टिव रह सकता है.मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है..

30 Aug 2025 10:42 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,144 घंटे भारी।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Admit Card: वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 3 दिन पूर्व जारी होंगे प्रवेश-पत्र, परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक

जयपुर

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV

जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – मोक्ष तक पत्नी का साथ

जयपुर से दिल्ली हाइवे तक 300 CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी, ट्रक चालक को हथियार दिखाकर लूट के मामले में गिरफ्तार

जयपुर

खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट

