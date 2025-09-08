Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan में आज 13 जिलों में भारी बारिश!, 8 से 12 सितंबर तूफानी बरसात!

Rajasthan में आज 13 जिलों में भारी बारिश!, 8 से 12 सितंबर तूफानी बरसात!

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 08, 2025

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में अतिभारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट(Orange alert) जारी किया है। वहीं, फलौदी, पाली, जोधपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश (Rajasthan Heavy Rain)का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना है।

08 Sept 2025 11:40 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में आज 13 जिलों में भारी बारिश!, 8 से 12 सितंबर तूफानी बरसात!

