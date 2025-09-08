Rajasthan में आज 13 जिलों में भारी बारिश!, 8 से 12 सितंबर तूफानी बरसात!

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर में अतिभारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट(Orange alert) जारी किया है। वहीं, फलौदी, पाली, जोधपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश (Rajasthan Heavy Rain)का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना है।