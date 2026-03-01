Holi 2026 राजस्थान में छाया होली का उल्लास, देसी-विदेशी हर व्यक्ति रंग से सराबोर Holika Dahan

Holi 2026 राजस्थान में होली फेस्टिवल का उल्लास छाया है। 2 मार्च को देर रात मुहूर्त और परंपरा के अनुसार जयपुर, उदयपुर सिटी पैलेस परिसर में होलिका दहन किया गया। होलिका दहन देखने बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे। वहीं प्रदेशभर में जगह-जगह होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के बाद 3 मार्च को रंगों का पर्व धूलंडी भी कई जगह मनाया गया। हालांकि ग्रहण के चलते कई जगह ये पर्व 4 मार्च को मनाया जा रहा है। यानि इस बार धूलंडी 3 और 4 मार्च को मनाई जा रही है। राजधानी जयपुर के खासा कोठी में देसी-विदेशी मेहमान होली के रंग में रंगे नजर आए। पर्यटकों ने जयपुर की होली को विशेष अनुभव बताया।