IMD ALERT माइनस में गया तापमान, चल रही अति शीतलहर

Rajasthan Weather Update राजस्थान में पारे में भारी गिरावट सोमवार को भी जारी रही। प्रदेश में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में दर्ज किया गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं राजस्थान में सोमवार को किस स्थान का न्यूनतम तापमान कितना रहा। 12 जनवरी को फतेहपुर का न्यूनतम तापमान माइनस 0.4°C, लूणकरनसर 0.4°C, चूरू 1.3°C, श्रीगंगानगर 1.4°C , पिलानी 1.5°C, करौली 1.5°C और सीकर का न्यूनतम तापमान 2°C दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार 13 जनवरी 2026 को प्रदेश के अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनूं, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के लिए लिए यलो अलर्ट जारी कर इन स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है।