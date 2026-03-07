Rajasthan Patrika: चलते रहें साथ-साथ

आज पत्रकारिता तलवार की धार पर चलने जैसी हो गई। राष्ट्रीय चेतना का स्थान निजी व्यावसायिकता ने ले लिया। सब अर्थ और काम के शिकंजे में आते जा रहे हैं। मीडिया, सरकार और जनता के मध्य का सेतु है। अर्थलाभ ने मीडिया को चौथा पाया कहकर सरकार का अंग बना दिया है। श्रद्धेय बाबूसा. कहते थे कि अखबार कागज की नाव है। इसमें एक छोटा छेद भी नाव को ले डूबता है। पत्रिका ने नए परिवेश एवं पुरुष प्रधान शिक्षा के प्रभाव से समाज में बढ़ते असंतुलन, पश्चिमी भोगवाद-उपभोगवाद और शरीर-प्रधान जीवनशैली में बदलाव को भी लक्षित किया है। परिवर्तन के साथ बने रहते हुए भी श्रेष्ठ भारतीय स्त्री-पुरुष की परिपक्वता का बोध बनाए रखना भी जरूरी है। अपनी स्थापना से ही पत्रिका लगातार पाठकों की आवाज बनता रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट व राज्यों के हाईकोर्ट तक हमारी खबरों पर प्रसंज्ञान लेते रहे हैं। राजस्थान से लेकर मध्यप्रदेेश व छत्तीसगढ़ और हमारे प्रकाशन वाले सभी राज्यों में पत्रिका आज पाठकों की पहली पसंद यों ही नहीं बन गया। राजस्थान में जयपुर समेत दूसरे शहरों के मास्टर प्लान की अनदेखी का मामला हो या फिर जयपुर के रामगढ़ बांध की पीड़ा उजागर करने का-पत्रिका सदैव जनता के साथ रहा। आपने देखा इस बार तो राजस्थान सरकार ने भी हमारे जलसंरक्षण अभियान अमृतं जलम् को एक तरह से अपना कार्यक्रम बनाकर इसकी शुरुआत रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार से की।