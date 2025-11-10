Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की दस्तक, पारे में गिरावट से जयपुर में ठिठुरे लोग

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पारे में गिरावट से शीतलहर की दस्तक शुरू हो गई है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में रातें अब पूरी तरह से ठंडी होने लगी हैं। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ रहा है।

जयपुर

image

Murari

Nov 10, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में पारे में होगी और गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पारे में गिरावट से शीतलहर की दस्तक शुरू हो गई है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में रातें अब पूरी तरह से ठंडी होने लगी हैं। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ रहा है। शेखावाटी अंचल में पारे में गिरावट से शीतलहर शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में गिरावट महसूस हुई। पूर्वी जिलों, ढूंढाड अंचल्र, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में पारे में गिरावट से सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम पारा 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात कई जिलों में रात के पारे में गिरावट महसूस हुई है। इसके असर से रातें ठंडी होने से आमजन को सर्दी महसूस होने लगी है।

10 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की दस्तक, पारे में गिरावट से जयपुर में ठिठुरे लोग

