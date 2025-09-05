Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादलों के बीच धूप ​खिली, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना

राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। लगातार हो रही बारिश से जयपुर में मौसम सुहाना हो गया है। आज तड़के भी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। इसके बाद सुबह बादलों के बीच धूप भी ​खिली, लेकिन दोपहर में फिर से मौसम में बदलाव देखने काे मिल सकता है और मूसलाधार बारिश हो सकती है।

जयपुर

Murari

Sep 05, 2025

– मौसम विभाग ने आज भी गुलाबी नगर में दी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। लगातार हो रही बारिश से जयपुर में मौसम सुहाना हो गया है। आज तड़के भी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। इसके बाद सुबह बादलों के बीच धूप भी ​खिली, लेकिन दोपहर में फिर से मौसम में बदलाव देखने काे मिल सकता है और मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से जयपुर में तापमान में भी गिरावट आ गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो आज पूर्वी अंचल, मेवाड़ और हाड़ौती अंचल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में रुक-रुक बारिश का दौर जारी है। आज तड़के थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हुई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर जिले में मध्यम से मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में सामान्य से मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बाड़मेर, जोधपुर व सीकर जिले में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम खुशनुमा रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादलों के बीच धूप ​खिली, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Child Welfare: जर्जर भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र किया जाए स्थानान्तरित

Rajasthan Anganwadi centers rules Big change from 1 July now these 5.50 lakh beneficiaries will not get Poshahar
जयपुर

जयपुर में एमआई रोड पर 30 फीट धंसी सड़क, 600 MM की सीवर लाइन में रिसाव, आवागमन में हो रही परेशानी

road on MI Road in Jaipur
जयपुर

राजस्थान में भारी बारिश से अब तक 193 लोगों की मौत, मंत्री-विधायकों को क्षेत्र में रहने के निर्देश

Heavy Rain in Rajasthan
जयपुर

Rajasthan : 1.48 करोड़ रुपए से जयपुर की इन 6 ऐतिहासिक बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार, मिली मंजूरी

Jaipur These 6 historical stepwells renovation with Rs 1.48 crore Finance and Tourism Department approval
जयपुर

RPSC NEWS: आरपीएससी ने जारी किए लिपिकों के नियुक्ति आदेश, 25 सितंबर तक देनी होगी जॉइनिंग

स्टेनोग्राफर ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से हासिल की नौकरी
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट