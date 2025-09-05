Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादलों के बीच धूप ​खिली, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना

– मौसम विभाग ने आज भी गुलाबी नगर में दी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। लगातार हो रही बारिश से जयपुर में मौसम सुहाना हो गया है। आज तड़के भी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। इसके बाद सुबह बादलों के बीच धूप भी ​खिली, लेकिन दोपहर में फिर से मौसम में बदलाव देखने काे मिल सकता है और मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से जयपुर में तापमान में भी गिरावट आ गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो आज पूर्वी अंचल, मेवाड़ और हाड़ौती अंचल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में रुक-रुक बारिश का दौर जारी है। आज तड़के थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हुई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर जिले में मध्यम से मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में सामान्य से मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बाड़मेर, जोधपुर व सीकर जिले में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम खुशनुमा रहेगा।