Rajasthan Weather : गुलाबी नगर मेंं मौसम का मिजाज ठंडा, आज सवेरे धूप ​खिलने के बाद भी सर्दी महसूस हुई

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। तापमान में गिरावट से आज सवेरे लोगों को सर्दी महसूस हुई। अलसुबह घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस हुई।

जयपुर

Murari

Nov 14, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। तापमान में गिरावट से आज सवेरे लोगों को सर्दी महसूस हुई। अलसुबह घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस हुई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर तीखे दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़​जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूतनम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी का जोर बढ़ा है। इन जिलों के रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है।

14 Nov 2025 08:30 am

