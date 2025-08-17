Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, आज सवेरे आसमान में ​खिली धूप

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज खुशनुमा रहा। मौसम साफ रहने व धूप ​खिलने से लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो कमोबेश प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम नजर आ रहा है।

जयपुर

Murari

Aug 17, 2025

– गुलाबी नगर का मौसम का मिजाज हो रहा सुहाना

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज खुशनुमा रहा। मौसम साफ रहने व धूप ​खिलने से लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो कमोबेश प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम नजर आ रहा है। प्रदेश के पूर्वी संभाग में आज मौसम का मिजाज खुशनुमा रहा तो मेवाड़ अंचल में आज हल्क बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। कोटा में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 ​डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। आज बाड़मेर और जैसलमेर में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। आज बीकानेर, श्रीगंगानगर व सीकर में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी बादलों का रुख रेगिस्तानी जिलों की ओर है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, आज सवेरे आसमान में ​खिली धूप

