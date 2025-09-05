Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: हिंगलाज महोत्सव का आगाज़, शोभायात्रा में दिखी आस्था और एकता

ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज का वार्षिक हिंगलाज महोत्सव सोमवार प्रातः 9 बजे परंपरा और उल्लास के साथ प्रारंभ हुआ।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 05, 2025

ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज का वार्षिक हिंगलाज महोत्सव सोमवार प्रातः 9 बजे परंपरा और उल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। नगर में निकाली गई शोभायात्रा समाज की एकजुटता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का अनुपम प्रतीक रही। हनुमान चौराहे से रवाना हुई शोभायात्रा मुख्य बाजार, गोपा चौक और आसनी रोड से होती हुई गांधी कॉलोनी स्थित हिंगलाज मंदिर पहुंची। घोड़े और ऊंटों पर सवार समाजबंधुओं की अगुवाई में मंगल कलश लिए पारंपरिक परिधान में महिलाएं और बालिकाएं शामिल हुईं। देवी-देवताओं की झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और कई स्थानों पर अल्पाहार व जलपान की व्यवस्था की गई।

तैयारियों में दिखी समाज की समर्पित शक्ति

समाज अध्यक्ष सत्यनारायण दड़ा ने बताया कि आयोजन की सफलता में एकता मंडल, महिला मंडल और हिंगलाज किशोर मंडल का विशेष योगदान रहा। महीनों की तैयारी और समन्वय से यह भव्य आयोजन संभव हुआ। महिलाओं की मंगल कलश यात्रा ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की।
मंदिर में महाआरती और प्रसाद
हिंगलाज मंदिर पहुंचने पर महाआरती और पूजा-अर्चना हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से हिस्सा लिया। समाज भवन में सामूहिक प्रसाद वितरण हुआ। समाज अध्यक्ष ने उपस्थितजनों से लौद्रवा स्थित प्राचीन हिंगलाज मंदिर में दर्शन के लिए जाने का आह्वान किया।

लौद्रवा में मेले की परंपरा जीवंत

लौद्रवा का प्राचीन हिंगलाज मंदिर वर्षों से समाज की आस्था का केंद्र है। यहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। इस बार भी बड़ी संख्या में समाजबंधु बसों और निजी वाहनों से पहुंचे। समाज कोषाध्यक्ष मोहनलाल बिछड़ा ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी बंधुओं का आभार व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: हिंगलाज महोत्सव का आगाज़, शोभायात्रा में दिखी आस्था और एकता

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

कार की चपेट में आई बाइक, तीन घायल.. जैसलमेर रैफर

जैसलमेर

पोकरण-रामदेवरा में बरसे मेघ, जैसलमेर में उमस से बेहाल…

जैसलमेर

स्वामी परमार्थदेव ने कराया योगाभ्यास, प्राणायाम से मिली नई ऊर्जा

जैसलमेर

Khet Singh Murder Case: परिजन को मिलेगी नौकरी, आरोपियों की 5 दुकानों पर चला बुलडोजर, मृतक का हुआ अंतिम संस्कार

Khet Singh
जैसलमेर

Khet Singh Murder: आज होगा अंतिम संस्कार, तनावपूर्ण माहौल, जैसलमेर-बाड़मेर से भारी भीड़ जुटने की आशंका

Khet Singh Murder
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट