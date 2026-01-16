Video: बनाए रखें कानून एवं शांति व्यवस्था, सौहार्द व भाईचारे का संदेश

पोकरण पुलिस थाने में शुक्रवार को सामुदायिक संपर्क समूह सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण ने कहा कि गत दिनों क्षेत्र में गोवंश की हत्या का प्रकरण हुआ। इस दौरान लोगों का सहयोग रहा और क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारा बना रहे, इसके लिए आमजन को भी पुलिस को सहयोग करने की जरुरत है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध कार्य करेगा तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधि व व्यक्ति पर नजर रखने और ऐसी कोई सूचना हो तो तत्काल पुलिस को देने का आह्वान किया। पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र आपसी भाईचारे के लिए पहचाना जाता है। गत दिनों हुई गोवंश की हत्या का प्रकरण निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत टिप्पणी नहीं करने, आपसी सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए है। ऐसी कोई हरकत, टिप्पणी या पोस्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगरपालिका नेताप्रतिपक्ष नारायण रंगा, पार्षद मांगीलाल गहलोत, मंजूरदीन मेहर, सीएलजी सदस्य खुमाणसिंह कर्णोत, थरपालसिंह रावलोत, भगाराम देवपाल, गणपतराम गर्ग, महिपालसिंह रावलोत, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, धूड़ाराम सोनी, रवि सोनी, चेतन भाटी, मौलवी इस्माईल, फिरोजखां मेहर, हाफिज सदीक, देवकिशन भैराणी, अशोक दैया आदि उपस्थित रहे। थानाधिकारी भारत रावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।