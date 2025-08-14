Video: खत्री समाज की महिलाओं ने किया सामूहिक पूजन

खत्री समाज महिला मंडल की मातृशक्ति और बालिकाओं ने कजली तीज का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया। गांधी कॉलोनी स्थित खत्री समाज भवन, जीवणीयाई और खत्री पाड़ा में सामूहिक पूजन हुआ। चार वर्षों से जारी इस परंपरा में इस बार भी महिलाओं और बालिकाओं का उत्साह देखने को मिला। सुबह से व्रत रखकर महिलाएं और बालिकाएं आकर्षक वेशभूषा व पारंपरिक गहनों से सुसज्जित होकर मंदिरों के दर्शन करने पहुंचीं। खत्री समाज भवन गांधी कॉलोनी में सामूहिक तीज पूजन हुआ, जिसमें गुरयानी के प्रवचन सुनने के साथ एकता का भाव भी झलका। महिला मंडल अध्यक्ष उषा अनिल खत्री ने कहा कि कजली तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, का महत्व अत्यधिक है। महिलाएं अमर सुहाग और बालिकाएं अच्छे वर की कामना के साथ व्रत रखती हैं। गड़ीसर पर तीज का मेला भी सजा, जहां समाज की महिलाएं और बालिकाएं पहुंचीं। रात को चंद्र दर्शन के बाद तीजणियों ने आक के पत्तों पर सतू रखकर व्रत खोला। सतू के साथ फल और अन्य प्रसाद भी ग्रहण किया गया। दिनभर हिंगलाज मंदिर गांधी कॉलोनी, हिंगलाज मंदिर जीवणीयाई, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर के दर्शन हुए। पार्कों और घरों में लगे झूलों पर झूलकर भी पर्व का आनंद लिया गया।