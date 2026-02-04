“साध्वी मौत केस में नया ट्विस्ट! डॉक्टर के बयान से जांच की दिशा बदली”

जोधपुर (Jodhpur )की साध्वी प्रेम बाईसा की (Sadhvi Prem Baisa )रहस्यमयी मौत(Mysterious Death) का मामला लगातार उलझता जा रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, संदेह की दिशा धीरे-धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। विशेष जांच टीम (SIT) की पड़ताल में सामने आए तथ्यों और दर्ज बयानों के आधार पर शक की सूई साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ (Biramnath)की ओर घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि एसआईटी प्रमुख आईपीएस छवि शर्मा(IPS Chavi Sharma) ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।