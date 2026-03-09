8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…खतरे की जद में आई 35 साल पुरानी पानी की टंकी गिराई गई, मिली राहत…VIDEO

नागौर. नगरपालिका बासनी क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय परिसर में स्थित करीब 35 वर्ष पुरानी जर्जर पानी की टंकी को जलदाय विभाग ने रविवार को नियंत्रित तरीके से डिमोलिश कर दिया। टंकी की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और इसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्घटना [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Mar 08, 2026

नागौर. नगरपालिका बासनी क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय परिसर में स्थित करीब 35 वर्ष पुरानी जर्जर पानी की टंकी को जलदाय विभाग ने रविवार को नियंत्रित तरीके से डिमोलिश कर दिया। टंकी की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और इसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चौधरी के अनुसार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की ओर से इस जर्जर टंकी को लेकर जिला कलक्टर तथा जलदाय विभाग के अधिकारियों को लगातार शिकायतें की जा रही थीं। इस पर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता श्रवण सिंह खिडिय़ा ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसे उच्च अधिकारियों के सामने रखा। इसके बाद तत्कालीन मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजमेर रामचंद्र राड की स्वीकृति मिलने पर अधिशासी अभियंता रमेश चौधरी ने इसे गिराने के निर्देश दिए। इसके बाद टंकी को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। रविवार को जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर डिमोलिश की कार्रवाई की। टंकी के एक ओर नागौर-बासनी मुख्य मार्ग एवं दूसरी ओर विभागीय क्वार्टर स्थित थे, इसलिए कार्यवाही के दौरान विशेष सावधानी बरती गई। स्कूल अवकाश होने के कारण रविवार को यह कार्य किया गया । इस दौराना मुख्य मार्ग के ट्रैफिक को अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया। इसके बाद पिलर कटिंग और एमएस पाइप होल्ड की सहायता से टंकी को नियंत्रित दिशा में गिराया गया। सहायक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस स्थान पर पुरानी टंकी को हटाया गया है, वहां अमृत-२ की योजना के अंतर्गत दोगुनी क्षमता की नई पानी की टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। नई टंकी बनने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इधर जर्जर टंकी के गिराए जाने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना था कि लंबे समय से टंकी की खराब स्थिति को लेकर अनहोनी की आशंका बनी हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 10:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…खतरे की जद में आई 35 साल पुरानी पानी की टंकी गिराई गई, मिली राहत…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Nagaur Accident: नागौर में शादी समारोह से पहले बड़ा हादसा, दुल्हन सहित 15 लोग घायल; मची चीख पुकार

Nagaur road accident
नागौर

नारी शक्ति सम्मान में गूंजा आत्मनिर्भरता का संदेश

कृ​षि कॉलेज की सहायक आचार्य हंसा को सम्मानित करते अतिथि।
नागौर

Rajasthan News : राजनीति नहीं- चुनी 'देश सेवा', सांसद हनुमान बेनीवाल के भतीजे प्रतीक बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, पिता नारायण बेनीवाल ने बेटे के कंधों पर सजाए सितारे  

नागौर

नागौर में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने बच्चों संग टांके में लगाई छलांग, 3 बच्चों की मौत; दादी हुई बेसुध

Nagaur Tragedy
नागौर

Rajasthan: दरी घोटाले का मामला गरमाया, दिलावर ने दी चेतावनी, मिर्धा बोले- ‘राजनीति छोड़ दूंगा’

Madan Dilawar
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.