Nagaur patrika news…लाइमस्टोन मेसेसरी स्टोन का अवैध परिवहन करते पकड़ा…VIDEO



नागौर. अवैध खनन की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान में सोमवार को प्रेमनगर क्षेत्र में रविवार को लाइमस्टोन का अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान डंपर चालक ने वाहन सहित भागने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। इसके पश्चात पूछताछ करने के साथ ही डंपर चालक से लदे हुए माल के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह दिखा नहीं पाया। इस पर विभाग इस अवैध गतिविधि पर कार्रवाई करते हुए डंपर चालक से एक लाख तैतीस हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह थांवला क्षेत्र में भी खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रेक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में ट्रॉली चालक से सत्ताईस हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया। खनिज विभाग के खनि अभियंता जयप्रकाश गोदारा ने बताया कि अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से भी संपर्क कर उनको समझाया जा रहा है कि अवैध खनन की जानकारी होने पर वह इसकी सूचना विभाग में दे। इनकी जानकारियों की तस्दीक कर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

चम्मच दौड़ एवं म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता में झलका उत्साह

नागौर. सूर्य सप्तमी महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को बाड़ीकुआं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष सुरेश कुवेरा ने बताया कि चम्मच दौड़ प्रतियोगिता में मुनन शर्मा ने प्रथम, गौरव शर्मा ने द्वितीय व जया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जलेबी कूद में हर्षवर्धन प्रथम ,युवराज द्वितीय, जलज व निधि संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता में हिरल प्रथम, अथर्व शर्मा द्वितीय व कृशांक तृतीय स्थान पर रहे। म्यूजिकल चेयर महिला वर्ग में प्रभा प्रथम मोनिका द्वितीय व मधुबाला तृतीय स्थान पर रही म्यूजिकल चेयर बालिका वर्ग में हर्षिता प्रथम, निहारिका द्वितीय व कृपाली तृतीय स्थान पर रही।



सामूहिक विवाह सम्मेलन 19 फरवरी को, 51 जोड़ों का पंजीयन

नागौर. सैनिक क्षत्रिय माली सामूहिक विवाह समिति की ओर से 19 फरवरी को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समिति के अनुसार इसके िलए अब तक 51 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। रूपसिंह देवड़ा ने बताया कि इस बार सम्मेलन में आर्थिक रूप से मजबूत-शिक्षित लोगों ने भी पंजीयन कराया गया। इसमें ें डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी पेशा युवक-युवतियां व सफल व्यवसायी वर्ग के जोड़े शामिल हैं। सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है।



तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्रद्धालुओं का स्वागत

नागौर. जैन श्रद्धालुओं का एक दल छह दिवसीय तीर्थ यात्रा से नागौर लौटा। दल ने गुजरात राज्य के जैन तीर्थ पालीताणा और गिरनार की यात्रा की। तीर्थ यात्रा से वापसी पर दल का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। दल में हेमलता चौरडिय़ा, रौनक चौरडिय़ा, कोमल चौरडिय़ा, प्रीति चौरडिय़ा, रुचि बांठिया, हर्षा चौरडिय़ा, खुशी बांठिया, महक चौरडिय़ा व कपिल चौरडिय़ा आदि शामिल थे।



समाज में व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समरसता आ सकती है



नागौर. राष्ट्र सेविका समिति का सात दिवसीय वर्ग कार्यक्रम का समापन शारदा बालिका निकेतन में रविवार कोा हुआ। इसमें सेविकाओं ने शारीरिक और बौद्धिक प्रात्यक्षिक किए। वर्ग के समापन पर स्वयं सेविकाओं ने बिना अस्त्र-शस्त्र के युद्ध की कला नियुद्ध और योगासन का प्रदर्शन किया। इसके अलावा, आत्मरक्षा के लिए दंड (लाठी) के प्रयोग और लघु दंड का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अमृत वचन काव्य गीत भी प्रस्तुत किए गए। स्वयंसेविकाओं ने समवेत स्वर में नारी का सम्मान यहां की गौरवशाली परंपरा समरस जीवन से टूटेगी भेदभाव की धारा” का गान किया। जोधपुर प्रांत प्रचारिका ऋतु शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि भारत माता की सेवा हेतु शाखा रूपी संजीवनी मिली है। संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष में हम शून्य से शताब्दी की यात्रा के साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि समाज में व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समरसता आ सकती है। महिला और पुरुष दोनों का विकास समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्त्री ही राष्ट्र की आधारशिला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपरिषद की सभापति नीतू तोलावत रहीं। इस दौरान वर्गाधिकारी मंजू सारस्वत, जिला कार्यवाहिका इंदू चौधरी आदि मौजूद थीं।



ताऊसर में भागवत कथा व नानीबाई का मायरा आज से

नागौर. ग्राम ताऊसर में बाईसर स्थित बास में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होगा। कथा का वाचन बड़ा रामद्वारा, सूरसागर जोधपुर के महंत रामप्रसाद महाराज करेंगे। कथा रोजाना सुबह 11 बजे से होगी। इस मौके पर सुबह 9 बजे मंगल कलश शोभायात्रा निकलेगी। यह यात्रा किशनी देवी बालिका विद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए बाईसर बास स्थित श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। इसके साथ ही शाम को छह बजे से नानीबाई का मायरा कथा शुरू होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इस सेवा का लाभ राठौड़ी कुआं, माही दरवाजा, बड़ली, मुंडवा चौराया, अजमेरी गेट, और अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु ले सकेंगे।

ताऊसर में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति का गठन



नागौर. निकटवर्ती गांव ताऊसर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया। नागौर जिला मुख्यालय की चार मंडलों की 16 विभिन्न बस्तियों में हिंदू सम्मेलन के आयोजन को लेकर आयोजित बैठक में समिति का गठन करते हुए आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत कार्य योजना तय की गई। इस अवसर पर समिति सदस्यों दायित्व सौंपे गए। आयोजन समिति के मनीष सांखला ने बताया कि हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति में सूरजमल देवड़ा को संयोजक नियुक्त किया गया है। पन्नालाल सांखला, पुखराज टाक, पापालाल सांखला, रूपा देवी तिवाड़ी एवं संपत कच्छावा को सहसंयोजक बनाया गया है। समिति सदस्य के रूप में आसाराम भाटी, अवतार बंजारा, अर्जुन सेन, मूलचंद पंवार, श्रीमती गुलाबी देवी, मल्लाराम गुर्जर, जुगल किशोर तिवाड़ी, रमेश चांवरिया एवं ओम मालावत को दायित्व सौंपा गया है। समिति में शैतानराम जाखड़ को कोषाध्यक्ष व हेमसिंह भाटी को सहकोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जयकिशन पंवार को सह प्रचार प्रमुख का दायित्व दिया गया है।

एक सप्ताह तक चलेंगे भाव जागरण कार्यक्रम

भाव जागरण कार्यक्रमों के तहत 11 जनवरी को भूमि पूजन एवं प्रचार सामग्री का विमोचन किया जाएगा। 12 जनवरी को प्रभात फेरी एवं गृह संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत राम प्रसादी के लिए एक मु_ी अन्न संग्रह किया जाएगा। 13 जनवरी को हनुमान चालीसा पाठ, 14 जनवरी को व्यापक संपर्क अभियान, 15 जनवरी को स्वागत द्वार एवं सजावट व्यवस्था, 16 जनवरी को वाहन रैली तथा 17 जनवरी को दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से संपर्क कर हिंदू सम्मेलन की सूचना जन-जन तक पहुंचाने का कार्य आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा।

नागौर. ताऊसर में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति गठन के दौरान मौजूद लोग

कश्मीर से आए जायरीनों ने दरगाह हजरत सूफी हमीदुद्दीन को चढ़ाई चादर

-दरगाह कमेटी की ओर से जायरीनों का सम्मान, जायरीनों ने पेश किए कलाम

नागौर. नागौर स्थित सूफी सुल्तान हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कश्मीर से आए जायरीनों ने चादर के साथ अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर कश्मीरी जायरीनों के पीर उवैद फहीम सहाब ने कहा कि वह पहले भी कई बार इस मुकद्दस दरगाह पर हाजिरी दे चुके हैं, और अक्सर अपने मुरीदों के काफिले के साथ आते हैं। कार्यक्रम में कश्मीरी जायरीनों ने सूफी सुल्तान हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की मजार-ए-पाक पर खूबसूरत नात, कलाम पेश किए। इस दौरान जायरीनों ने मुल्क में अमन-चैन, भाईचारे एवं खुशहाली के लिए दुआएं मांगीं दरगाह कमेटी की ओर से हाजी शमशेर खान सहित कमेटी के पदाधिकारियों ने कश्मीरी जायरीनों का सम्मान किया। उनके ठहरने, खाने-पीने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी।

नागौर. सूफी साहब की दरगाह में कश्मीरों जायरीनों को सम्मानित करते दरगाह कमेटी के अध्यक्ष हाजी शमशेर खान

शिविरार्थियों को सिखाया प्रतिक्रमण एवं सामयिक सूत्र का वाचन

नागौर. जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान-ध्यान संस्कार शिविर का रविवार को समापन हुआ। आयोजन सुमति मुनि महाराज, जयसुंदर मुनि महाराज व साध्वी नयनश्रीजी आदि ठाणा के सानिध्य में किया गया। शिविर में शिविरार्थियों को पूर्व में सीखे हुए धार्मिक जानकारियां दी गई। नए शिविरार्थी को नवकार महामंत्र, 24 तीर्थंकर के नाम, सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण आदि कंठस्थ करवाए गए। कार्यक्रम में संजय पींचा ने कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन होना आवश्यक है। इससे युवा पीढ़ी भी धर्म को सीखकर अपने जीवन में लागू कर पाएगी। शिविर में जो धार्मिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान व संस्कार भी सिखाए गए हैं। उम्मीद है कि इसे शिविरार्थी भूलेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन की दैनिकचर्या में शामिल भी करेंगे। शिविर में हई परीक्षा में शालीनी सुराणाव महक ललवाणी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि वीणा सुराणा और तनीषा सेठिया को द्वितीय रही। कार्यक्रममें विजेताओं और प्रतियोगियों को साधार्मिक परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। संजय पींचा ने भजन के माध्यम से शिविर की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही शिविरार्थियों ने शिविर के दौरान सीखे हुए ज्ञान की जानकारी मंच पर साझा की। शिविर में जोधपुर, धनारी, पाली, डेह, एवं नागौर के शिविरार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान नरेन्द्र चौरडिय़ा, नवनीत चौरडिय़ा, कमलचंद ललवाणी, हरकचंद ललवाणी, नरपतचंद ललवाणी, किशोरचंद ललवाणी, प्रेमचंद चौरडिय़ा आदि मौजूद थे।