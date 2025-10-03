Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…रिमोट से धधका रावण-कुंभकर्ण-मेघनाद…VIDEO

नागौर. विजयदशमी का पर्व गुरुवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजकीय स्टेडियम में हुआ। इसे देखने के लिए ं हजारों की भीड़ उमड़ी। इस बार का सबसे खास दृश्य यह रहा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन पारंपरिक मशाल से नहीं, बल्कि रिमोट कंट्रोल से किया गया। भगवान [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 03, 2025

नागौर. विजयदशमी का पर्व गुरुवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजकीय स्टेडियम में हुआ। इसे देखने के लिए ं हजारों की भीड़ उमड़ी। इस बार का सबसे खास दृश्य यह रहा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन पारंपरिक मशाल से नहीं, बल्कि रिमोट कंट्रोल से किया गया। भगवान श्रीराम की आरती के बाद जैसे ही बटन दबाया गया, धमाके के साथ पुतलों में आग भडक़ उठी और कुछ ही मिनटों में ढांचे भर शेष रह गए।
गाजे-बाजे के साथ निकली भगवान श्रीराम की सवारी
समारोह की शुरुआत भगवान श्रीराम की सवारी से हुई। सवारी हाथी चौक से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्टेडियम पहुंची। गाजे-बाजे और जयघोष के बीच जगह-जगह श्रद्धालुओं ने फूलों से स्वागत किया। स्टेडियम पहुंचने पर भी पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत हुआ।
अधिकारियों ने दबाए रिमोट
मुख्य मंच पर मौजूद अतिथियों ने रिमोट दबाकर पुतलों का दहन किया। सभापति मीतू बोथरा ने रावण, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कुंभकर्ण और जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मेघनाद का दहन किया। इस दौरान स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा।
धमाकों से गूंजा स्टेडियम, आतिशबाजी में नहाया आसमान
पुतलों के दहन से पहले आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया गया। तेज धमाकों और रंग-बिरंगी रोशनी से जब आसमान सजा, तो दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। पूरा स्टेडियम उत्साह और रोमांच से खचाखच भरा नजर आया।
महिषासुर मर्दनी नाटिका रही विशेष आकर्षण
नगरपरिषद की ओर से पहली बार पौराणिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य-नाटिका का मंचन हुआ। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध का दृश्य इतना प्रभावशाली रहा कि तालियों की गडगड़़ाहट देर तक गूंजती रही। मां दुर्गा की भूमिका निभाने वाली कलाकार ने दमदार अदायगी से दर्शकों को बांधे रखा। इसके साथ ही अन्य पौराणिक प्रसंगों की झलकियां भी प्रस्तुत की गईं।
प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद
दशहरे के इस भव्य आयोजन में जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और नगरपरिषद सभापति मीतू बोथरा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 10:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…रिमोट से धधका रावण-कुंभकर्ण-मेघनाद…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

नागौर में तबाही वाली बारिश, पूरे साल की मेहनत बर्बाद, बची-कुची फसलें भी पानी में डूबी

नागौर

नागौर पुलिस ने गोगानाडा से पकड़ी 35 लाख की अफीम, आरोपी गिरफ्तार  

गोगानाडा निवासी गोविन्दराम
नागौर

दूदू से सांसद हनुमान बेनीवाल के पास न्याय मांगने नागौर आए सैकड़ों लोग, मृतक की बेटी बोली – कहीं नहीं मिला न्याय

MP Hanuman beniwal
नागौर

किसानों के लिए वरदान बनेगी ‘ढैंचा’ की खेती, कम पानी में फसल तैयार, अगली उपज का सहारा

Dhaincha Farming
नागौर

नागौर में बढ़ रही है नशाखोरी की समस्या, 25 से 40 वर्ष की आयु वाले ज्यादा

addiction
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.