क्या कुछ बड़ा होने वाला है.?, मोदी सरकार ने बुलाया स्पेशल सत्र… विपक्ष के उड़े होश!

महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए संसद का वर्तमान बजट सत्र बढ़ा दिया गया और अब लोकसभा तथा राज्यसभा की अगली बैठक 16 अप्रैल को होगी। दोनों सदनों की तीन दिवसीय बैठक 16 से 18 अप्रैल के बीच हो सकती है। कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने तथा चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस महीने संसद का “विशेष सत्र” बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र की सराहना करते हुए विपक्ष से समर्थन की अपील की है। सरकार लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी।