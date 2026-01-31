31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आंसू, गम और राजतिलक…सुनेत्रा पवार ने ऐसे ली डिप्टी सीएम की शपथ, हर आंख हुई नम!

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन परिसर में हुई एक अहम बैठक में लिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि छगन भुजबल ने उसका समर्थन किया। खास बात ये रही कि यह अहम बैठक उसी जगह हुई, जहां कभी अजित पवार बैठा करते थे।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 31, 2026

अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद दुख, गम और सियासी उठापटक के बीच सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। तेजी से बदले घटनाक्रम के बाद मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, सबकी आंखें नम थीं और भारी मन से शपथ ग्रहण करते हुए सुनेत्रा पवार ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। इस आंसू, गम और राजतिलक के समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के दौरान अजित पवार अमर रहे के नारे गूंजते रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 11:11 pm

Hindi News / National News / Videos / आंसू, गम और राजतिलक…सुनेत्रा पवार ने ऐसे ली डिप्टी सीएम की शपथ, हर आंख हुई नम!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

1 फरवरी से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन

New Rules
राष्ट्रीय

हालातों से टूटकर बिखरी एक मां! दो मासूमों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर दी जान

Boduppal Railway Track Suicide
राष्ट्रीय

BJP राज में गरीब की लाश ठेले पर, एंबुलेंस तक का इंतजाम नहीं: AAP का ​तीखा हमला

Anurag Dhanda
राष्ट्रीय

Budget 2026: 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का 'ब्लूप्रिंट', बजट में डीप टेक और स्किलिंग पर होगा सबसे बड़ा दांव!

Union Budget 2026
राष्ट्रीय

MP/MLA की बात पर गडकरी बोले, ऐसी सलाह मत दो जिसमें मेरी कुर्सी प्रॉब्लम में आए!

Nitin Gadkari on free toll to MP/MLa
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.