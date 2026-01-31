आंसू, गम और राजतिलक…सुनेत्रा पवार ने ऐसे ली डिप्टी सीएम की शपथ, हर आंख हुई नम!

अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद दुख, गम और सियासी उठापटक के बीच सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। तेजी से बदले घटनाक्रम के बाद मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, सबकी आंखें नम थीं और भारी मन से शपथ ग्रहण करते हुए सुनेत्रा पवार ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। इस आंसू, गम और राजतिलक के समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के दौरान अजित पवार अमर रहे के नारे गूंजते रहे।