एक और लापहवाही और जिंदगी खत्म: दिल्ली के रोहिणी में खुले नाले में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत

दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। दरअसल, रोहिणी स्थित बेगमपुर इलाके के रोहिणी सेक्टर-32 में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 2:36 बजे एक PCR कॉल आई, जिसमें सेक्टर-32 में DDA की खाली जमीन पर बने एक सीवर में किसी व्यक्ति के गिरने की आशंका जताई गई थी उसके लापता होने की सूचना दी गई थी। इस पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। फोन करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त बिरजू कुमार राय मेनहोल (गटर) में गिर गया।