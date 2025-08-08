इस खास मुहूर्त में बांधे राखी, खुशियों से भर जाएगा जीवन!

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, जो हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है…इस बार रक्षा बंधन का पर्व बेहद खास रहने वाला है…इस दिन बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा(Raksha Bandhan Shubh Muhurat) है…ज्योतिष अनुसार इस साल रक्षाबंधन पर 297 साल बाद ऐसा दुर्लभ(Raksha Bandhan Time) संयोग बन रहा है जिसने इस त्योहार का महत्व कई गुना बढ़ा दिया है…इस साल राखी का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्य देव और बुध देव कर्क राशि में, चंद्रमा मकर में, मंगल कन्या में, गुरु और शुक्र मिथुन में, पापी ग्रह राहु कुंभ में तो केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा होगा…