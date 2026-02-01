इस राज्य के 20 बीजेपी विधायक अचानक दिल्ली के लिए हुए रवाना, हलचल हुई तेज

BJP के 20 विधायक दिल्ली के लिए हुए रवाना (File Photo)
Manipur political crisis: मणिपुर में एक बार फिर सरकार गठन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। रविवार को राज्य भाजपा अध्यक्ष अधिकारिमायुम शारदा देवी समेत पार्टी के 20 से अधिक विधायक केंद्रीय नेतृत्व से बैठक के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए। इस बैठक में सभी NDA विधायकों को बुलाया गया है।
इंफाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए शारदा देवी ने कहा, “सभी NDA विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। हमें उम्मीद है कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।”
पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी बैठक को सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा, “जब NDA के सभी साझेदार दलों के विधायकों को बुलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि 12 फरवरी को समाप्त हो रही है। हमें अच्छे नतीजे की उम्मीद है।”
जब उनसे पूछा गया कि अगर वे सत्ता में होते तो हालात अलग होते, इस पर बीरेन सिंह ने कहा, “सरकार एक सतत प्रक्रिया होती है। मैंने मणिपुर में बदलाव की पूरी कोशिश की। पहाड़ और घाटी—दोनों क्षेत्रों में कई परिवर्तन हुए हैं।”
लामसांग से विधायक एस. राजेन सिंह ने कहा, “सरकार बनने की संभावना है, लेकिन नेतृत्व का फैसला केंद्रीय नेतृत्व हालात को देखकर करेगा। बैठक सोमवार शाम होने की संभावना है।”
वहीं विधायक एच. डिंगो ने बताया कि बैठक सोमवार शाम तय है, लेकिन एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “हमें सिर्फ इतना कहा गया कि आज ही दिल्ली पहुंचना है।”
खुरई विधायक एल. सुसिंद्रो ने कहा कि उन्हें अब तक दिल्ली बैठक की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अन्य BJP और NDA विधायक भी देर शाम तक दिल्ली रवाना होने वाले हैं।
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के प्रदेश अध्यक्ष लोर्हो एस. पफोजे ने कहा, “मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। सरकार गठन को लेकर अभी कुछ तय नहीं है, सिर्फ बैठक के लिए बुलाया गया है।” NPP विधायक जे. पामेई ने कहा, “उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा। सभी NDA साझेदारों को बुलाया गया है, देखते हैं क्या फैसला होता है।”
