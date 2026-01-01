‘कांग्रेस ने बदला असम, मोदी कर रहे हैं काउंटर अटैक’, असम में अमित शाह ने किया बड़ा दावा

Assam Election: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करींग चापोरी में आयोजित 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आया और राज्य में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी।