पीएम के दौरे के तुरंत बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा.. भीड़ ने फूंका इस नेता का घर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के तुरंत बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर आए पीएम मोदी ने शनिवार को चुराचांदपुर से शांति की अपील की थी.. मगर, पीएम मोदी की अपील का मणिपुर की जनता पर कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि रविवार रात मणिपुर के चुराचांदपुर में ही एक बार फिर हिंसा भड़क गई और उग्र भीड़ ने कुकी नेता के घर को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ के इस कृत्य के बाद यहां एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए है। मणिपुर के अधिकारी के मुताबिक कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के नेता कैल्विन ऐखेनथांग के आवास को रविवार देर रात आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, एक अन्य कुकी नेता गिन्जा वुअलजोंग के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद घर को आग लगने से बचा लिया।