राष्ट्रीय

पीएम के दौरे के तुरंत बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा.. भीड़ ने फूंका इस नेता का घर

ये घटना उस वक्त हुई जब 12 सितंबर को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर जिले में भारी विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। ये पूरा घटनाक्रम पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक पहले सामने आया था। मामले की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर तुरंत सेना के जवान पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके अलावा बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने जिले में निगरानी कड़ी कर दी, जिससे हालात और ना बिगड़े।

भारत

Darsh Sharma

Sep 15, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के तुरंत बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर आए पीएम मोदी ने शनिवार को चुराचांदपुर से शांति की अपील की थी.. मगर, पीएम मोदी की अपील का मणिपुर की जनता पर कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि रविवार रात मणिपुर के चुराचांदपुर में ही एक बार फिर हिंसा भड़क गई और उग्र भीड़ ने कुकी नेता के घर को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ के इस कृत्य के बाद यहां एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए है। मणिपुर के अधिकारी के मुताबिक कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के नेता कैल्विन ऐखेनथांग के आवास को रविवार देर रात आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, एक अन्य कुकी नेता गिन्जा वुअलजोंग के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद घर को आग लगने से बचा लिया।

Published on:

15 Sept 2025 07:40 pm

Hindi News / National News / Videos / पीएम के दौरे के तुरंत बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा.. भीड़ ने फूंका इस नेता का घर

