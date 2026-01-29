दिल्ली फिर हुई शर्मसार! 6 साल की मासूम के साथ 3 नाबालिगों ने की हैवानियत, राजधानी में रूह कंपा देने वाली वारदात

rape news (File Photo)
Crime News: देश की राजधानी दिल्ली एक बार शर्मसार हो गई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर तीन लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़कों की उम्र 13, 14 और 15 साल है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। बच्ची के परिवार ने 18 जनवरी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सभी आरोपी एक ही इलाके में रहते हैं।
बच्ची के परिवार ने कहा कि आरोपियों में से एक की मां ने मेरी बेटी की हालत देखकर अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सभी दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहती है। भजनपुरा के निवासियों ने मामले की धीमी जांच का आरोप लगाया है। वे पिछले चार दिनों से इलाके में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि तीनों नाबालिग आरोपी एक कारखाने में काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिगों को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। वे इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। छह वर्षीय बच्ची को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उसका बयान दर्ज किया गया और उसे परामर्श और देखभाल प्रदान की गई।
बच्ची की मां ने पत्रकारों को बताया कि उसकी बेटी परेशान हालत में घर लौटी। महिला ने कहा कि वह खून से लथपथ घर आई। जब मैंने उससे पूछा, तो उसने पहले कहा कि वह गिर गई थी, लेकिन उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं थी। पूछताछ करने पर उसने मुझे बताया कि उसके साथ क्या किया गया था।
वह तुरंत अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले गई, जहाँ से उन्हें चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। उसने आरोप लगाया कि तीनों लड़के उसकी बेटी को अपराध करने के लिए एक इमारत की छत पर ले गए थे।
