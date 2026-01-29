दिल्ली फिर हुई शर्मसार! 6 साल की मासूम के साथ 3 नाबालिगों ने की हैवानियत, राजधानी में रूह कंपा देने वाली वारदात

Crime News: देश की राजधानी दिल्ली एक बार शर्मसार हो गई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर तीन लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़कों की उम्र 13, 14 और 15 साल है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। बच्ची के परिवार ने 18 जनवरी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सभी आरोपी एक ही इलाके में रहते हैं।