29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम की पहचान खतरे में! CM सरमा का बड़ा खुलासा- ‘40% आबादी अब बाहरी मूल की, जल्द करना होगा इलाज’

हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक और मीडिया से बातचीत में कहा कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34% थी, जिसमें से 31% बांग्लादेशी मूल के थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 29, 2026

Himanta Biswa Sarma

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Photo - IANS)

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि असम की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा अब बांग्लादेशी मूल का है, जो राज्य की असमिया पहचान, संस्कृति और भूमि के लिए खतरा बन रहा है। सरमा ने कहा कि अगर यह आंकड़ा 50% पार कर गया तो असम को बांग्लादेश में शामिल करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने इसे 'सिविलाइजेशनल बैटल' करार देते हुए अगले 30 वर्षों तक ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रखने की आवश्यकता बताई।

जनसांख्यिकीय बदलाव का दावा

सरमा ने हाल ही में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक और मीडिया से बातचीत में कहा कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34% थी, जिसमें से 31% बांग्लादेशी मूल के थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि 2027 की जनगणना में बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में मैंने देखा है कि घुसपैठियों की आबादी 21% से बढ़कर लगभग 40% हो गई है। मेरे बच्चों की जिंदगी में असमिया समुदाय की आबादी 30% रह जाएगी।"

सरमा ने कांग्रेस पर दशकों की 'तुष्टीकरण की राजनीति' का आरोप लगाया, जिससे 'नई सभ्यता' बनी और आबादी 1.5 करोड़ तक पहुंच गई। उन्होंने 'love jihad', 'land jihad' और 'flood jihad' जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए असमिया लोगों की 'जाति, माटी और भेटी' (पहचान, भूमि और घर) की रक्षा का आह्वान किया।

'इलाज' की जरूरत और ध्रुवीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अब polarized समाज है और जीवित रहने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होगी। उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं को चुनावी रोल्स में 'Miyas' (बंगाली-भाषी मुसलमानों) के खिलाफ Form 7 objections दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि वे परेशान हों और राज्य छोड़ दें। सरमा ने कहा, 'जहां संभव हो, Form 7 भरें… उन्हें थोड़ा दौड़ना पड़े, परेशान हों, ताकि वे समझें कि असमिया लोग अभी जीवित हैं।"

उन्होंने रोजमर्रा की परेशानी का उदाहरण देते हुए कहा कि रिक्शा का किराया 5 रुपये हो तो 4 रुपये दें। सरमा ने स्पष्ट किया कि यह 'बांग्लादेशी घुसपैठियों' और मध्यस्थों के लिए है, न कि गरीब या मूल निवासी मुसलमानों के लिए।

ये भी पढ़ें

क्या खत्म हो जाएगा आरक्षण? UGC के नए नियमों पर क्यों मचा है देशव्यापी बवाल, जानें पूरी कहानी
राष्ट्रीय
UGC New Guidelines 2026 Reservation Debate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Jan 2026 07:23 pm

Published on:

29 Jan 2026 07:22 pm

Hindi News / National News / असम की पहचान खतरे में! CM सरमा का बड़ा खुलासा- ‘40% आबादी अब बाहरी मूल की, जल्द करना होगा इलाज’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.