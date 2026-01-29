असम की पहचान खतरे में! CM सरमा का बड़ा खुलासा- ‘40% आबादी अब बाहरी मूल की, जल्द करना होगा इलाज’

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि असम की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा अब बांग्लादेशी मूल का है, जो राज्य की असमिया पहचान, संस्कृति और भूमि के लिए खतरा बन रहा है। सरमा ने कहा कि अगर यह आंकड़ा 50% पार कर गया तो असम को बांग्लादेश में शामिल करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने इसे 'सिविलाइजेशनल बैटल' करार देते हुए अगले 30 वर्षों तक ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रखने की आवश्यकता बताई।