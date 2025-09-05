Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, मुनीर-शहबाज की उड़ जाएगी नींद

योगी ने चाणक्य का हवाला देते हुए कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है.. जैसी इस वक्त पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है।

भारत

Darsh Sharma

Sep 05, 2025

ऑपरेशन सिन्दूर में भारत के हाथों मार खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा.. सीमा पर वो लगातार अपने नापाक इरादे जाहिर कर देता है। इस बीच, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। योगी ने चाणक्य का हवाला देते हुए कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है.. जैसी इस वक्त पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है। योगी की भविष्यवाणी सुनकर पाकिस्तान में हलचल मचना तय है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की नींद उड जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 09:42 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, मुनीर-शहबाज की उड़ जाएगी नींद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में है ? भारत सरकार ने कही बड़ी बात

India concern over anti-immigration protests in Australia
विदेश

पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट

राष्ट्रीय

तेजस्वी नाचता है तो मैं…, अपने भाई के खिलाफ तेज प्रताप ने बदले सुर

राष्ट्रीय

रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, सीतारमण बोलीं-राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, अमेरिका की चेतावनी…

Nirmla Sitaraman (File Photo: IANS)
राष्ट्रीय

Good News: अब विधवा आश्रित बहुओं और विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Good news
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट