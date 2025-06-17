13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

No video available

Nagaur patrika…प्रतापसागर तालाब में चला श्रमदान, स्वच्छता की दिलाई शपथ…VIDEO

नागौर. वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को प्रतापसागर तालाब पार्क में सफाई अभियान चला। तीन घंटे तक चली सफाई के बाद पार्क का पिछला एवं अगला हिस्सा काफी हद तक चमकता रहा। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।प्रतापसागर तालाब पार्क पर श्रमदान करने के लिए मिर्धा महाविद्यालय, माडीबाई [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Jun 17, 2025

नागौर. वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को प्रतापसागर तालाब पार्क में सफाई अभियान चला। तीन घंटे तक चली सफाई के बाद पार्क का पिछला एवं अगला हिस्सा काफी हद तक चमकता रहा। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।
प्रतापसागर तालाब पार्क पर श्रमदान करने के लिए मिर्धा महाविद्यालय, माडीबाई महिला महाविद्यालय के स्टाफ, एन. एस. एस. एवं एन सी सी, ग्रीन आर्मी एवं जाट समाज समन्वय समिति की टीम सुबह छह बजे ही पहुंच गई। यहां पर पहुंचे लोगों ने टीम बनाकर सफाई का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग पार्क के अगले हिस्से में बिखरी गंदगी को हटाने में जुट गए तो कुछ वहां पर बिखरी पत्तियों केा हटाने के साथ ही उसकी सफाई करने में लगे रहे। इस दौरान शृंखला बनाकर कचरे, कंटीली झाडिय़ों को संग्रह करने का कार्य करने में भी लगे। तीन घंटे के अंतराल में लंबे सालों से उपेक्षित रहे पार्क का गेट से सटा अगला हिस्सा काफी हद तक व्यवस्थित नजर आया।
स्वच्छता की शपथ दिलाई गई
पार्क में श्रमदान करने वाली टीम को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक करने के साथ ही खुद ही स्वच्छता रहने के प्रति शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जाट समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ. शंकरलाल जाखड़ ने कहा कि प्रताप सागर तालाब पूर्ण रूप से सफाई नही हो जाती, तब तक अभियान इसी तालाब में चलाया जायेगा। प्रताप सागर तालाब पूर्ण रूप से सफाई हो जाने के बाद आगे के कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की जायेगी।
इनका रहा श्रमदान में सहयोग
मिर्धा महाविद्यालय के प्राचार्य डां हरसुखराम छंरग, डॉ महेंद्र लोमरोड , डॉ सुनील चौधरी, डॉ अभिलाषा चौधरी, डॉ सुलोचना शर्मा, प्रो लाखा राम सैनी, डॉ सुरेंद्र सिंह, प्रो सुमित्रा सांगवा, प्रो प्रेमकिशोर बेड़ा, प्रो माया जाखड़, प्रो कविता भाटी, राजेश देवडा, राजस्थान स्काउट एवं गाइड सचिव इंदिरा बिश्नोई व परमेश्वर लाल गोदारा आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही इसमें मनरेगा कर्मी, महिला आरक्षक सीमा बिश्नोई, बिंदु कंवर, गंगा सिंह सोलंकी आदि ने भी सहयोग किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Published on:

17 Jun 2025 11:17 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / Nagaur patrika…प्रतापसागर तालाब में चला श्रमदान, स्वच्छता की दिलाई शपथ…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

समाचार

CG News: रायपुर एयरपोर्ट बनेगा अंतरराष्ट्रीय हब, यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार

guwahati-airport
रायपुर

हनुमानगढ़ में फिरौती गैंग का नेटवर्क उजागर, रोहित गोदारा गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

Hanumangarh Police Arrest Three accused for Supplying Illegal Arms
हनुमानगढ़

दौसा कलक्टर को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की नसीहत, ‘यदि जनता और अफसरों के बीच बात अड़ गई तो ‘आप’ ठिकाने लगाए जाएंगे’

Dausa Collector Devendra Kumar Gets Stern Warning from Rajyavardhan Singh Rathore
दौसा

CG Rape Case: रिश्ते हुए तार-तार, पंचायत सचिव ने भतीजी का किया रेप, ऐसे खुला राज

ghaziabad crime news married woman got raped and balckmailed in hotel during khatu shyam visit
सुरजपुर

पतंग से परे आसमान, जैसलमेर में स्काई स्पोर्ट्स ने खोले पर्यटन के नए द्वार

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.