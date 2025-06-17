Nagaur patrika…प्रतापसागर तालाब में चला श्रमदान, स्वच्छता की दिलाई शपथ…VIDEO

नागौर. वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत मंगलवार को प्रतापसागर तालाब पार्क में सफाई अभियान चला। तीन घंटे तक चली सफाई के बाद पार्क का पिछला एवं अगला हिस्सा काफी हद तक चमकता रहा। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।

प्रतापसागर तालाब पार्क पर श्रमदान करने के लिए मिर्धा महाविद्यालय, माडीबाई महिला महाविद्यालय के स्टाफ, एन. एस. एस. एवं एन सी सी, ग्रीन आर्मी एवं जाट समाज समन्वय समिति की टीम सुबह छह बजे ही पहुंच गई। यहां पर पहुंचे लोगों ने टीम बनाकर सफाई का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग पार्क के अगले हिस्से में बिखरी गंदगी को हटाने में जुट गए तो कुछ वहां पर बिखरी पत्तियों केा हटाने के साथ ही उसकी सफाई करने में लगे रहे। इस दौरान शृंखला बनाकर कचरे, कंटीली झाडिय़ों को संग्रह करने का कार्य करने में भी लगे। तीन घंटे के अंतराल में लंबे सालों से उपेक्षित रहे पार्क का गेट से सटा अगला हिस्सा काफी हद तक व्यवस्थित नजर आया।

स्वच्छता की शपथ दिलाई गई

पार्क में श्रमदान करने वाली टीम को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक करने के साथ ही खुद ही स्वच्छता रहने के प्रति शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जाट समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ. शंकरलाल जाखड़ ने कहा कि प्रताप सागर तालाब पूर्ण रूप से सफाई नही हो जाती, तब तक अभियान इसी तालाब में चलाया जायेगा। प्रताप सागर तालाब पूर्ण रूप से सफाई हो जाने के बाद आगे के कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की जायेगी।

इनका रहा श्रमदान में सहयोग

मिर्धा महाविद्यालय के प्राचार्य डां हरसुखराम छंरग, डॉ महेंद्र लोमरोड , डॉ सुनील चौधरी, डॉ अभिलाषा चौधरी, डॉ सुलोचना शर्मा, प्रो लाखा राम सैनी, डॉ सुरेंद्र सिंह, प्रो सुमित्रा सांगवा, प्रो प्रेमकिशोर बेड़ा, प्रो माया जाखड़, प्रो कविता भाटी, राजेश देवडा, राजस्थान स्काउट एवं गाइड सचिव इंदिरा बिश्नोई व परमेश्वर लाल गोदारा आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही इसमें मनरेगा कर्मी, महिला आरक्षक सीमा बिश्नोई, बिंदु कंवर, गंगा सिंह सोलंकी आदि ने भी सहयोग किया।