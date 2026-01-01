30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

No video available

फैब्रिकेशन की दुकान में दीवार तोडकऱ चोरी, मशीन व लोहे की जालियां ले गए चोर

हिण्डौनसिटी. महवा रोड 220 केवी पावर हाउस के पास स्थित इंडियन स्टील फैब्रिकेशन की दुकान में गुरुवार रात को चोरों ने दीवार तोडकऱ चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर पिकअप वाहन में वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, कटर, हथौड़ी और खिडक़ी की जालियां सहित भारी सामान लादकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची नई मंडी [&hellip;]

Google source verification

करौली

image

Anil dattatrey

Jan 30, 2026

हिण्डौनसिटी. महवा रोड 220 केवी पावर हाउस के पास स्थित इंडियन स्टील फैब्रिकेशन की दुकान में गुरुवार रात को चोरों ने दीवार तोडकऱ चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर पिकअप वाहन में वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, कटर, हथौड़ी और खिडक़ी की जालियां सहित भारी सामान लादकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची नई मंडी थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली है।
ईदगाह कॉलोनी निवासी दुकानदार सलमान खान ने बताया कि चोरी की घटना पड़ोसी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में पांच लोग पिकअप में सामान लोड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन घने कोहरे के कारण वाहन और चोर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। कैमरे की रिकॉर्डिंग के अनुसार घटना रात करीब 2.30 बजे की है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे जब दुकान खोली गई तो टूटी दीवार और खुला पिछला गेट देखकर चोरी का पता चला। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। दुकानदार ने करीब तीन लाख रुपए का नुकसान बताया है। सुबह मुख्य सडक़ मार्ग पर स्थित दुकान में चोरी होने की सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही चोरों को पकडकऱ कार्रवाई की जाए, ताकि व्यापारियों में सुरक्षा का विश्वास कायम हो सके। उन्होंने नाराजगी जताई कि 220 केवी जीएसएस चोराहे के समीप गश्त प्वाइंट होने के बावजूद चोरों ने दुकान की दीवार तोड़ दी और भारी भरकम सामान को वाहन में लाद का ले गए। पीडित दुकानदार ने बाताया कि चोर दो बेल्डिंग मशीन, दो कटर मशीन, दो ग्राइंडर मशरीन, 4 हथौडे, 2 होल्डर 35 लोहे की सेक्सन विण्डो को ले गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 07:26 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / फैब्रिकेशन की दुकान में दीवार तोडकऱ चोरी, मशीन व लोहे की जालियां ले गए चोर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

सवाईमाधोपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़े तो मौके पर होगा जुर्माना

सवाईमाधोपुर नगरपरिषद
सवाई माधोपुर

किसानों की करीब तीस बीघा चने की फसल और तीस बीघा गेहूं की फसल जलमग्न

अनन्तपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में ओवरफ्लो होने से फसलों में भरा पानी
बूंदी

600 से अधिक विद्यार्थियों के स्वर में गूंजा वंदे मातरम्

- म्यूजिक यूनिवर्सिटी में श्वेत परिधानों में संपूर्ण वंदे मातरम् का हुआ सामूहिक गायन
समाचार

उपजेल लखनादौन का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया निरीक्षण

सिवनी

नगर निगम में वेतन न दिए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना

छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.