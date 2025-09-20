VIDEO: अहमदाबाद रेलवे स्टेशन: बारिश के चलते प्लेटफार्म नंबर 8 पर यात्रियों में मची अफरा-तफरी

शहर में शनिवार दोपहर को तेज बारिश शुरू होने के चलते अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्री बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशते नजर आए। दरअसल प्लेटफार्म नंबर 8 पर कुछ समय पहले हाइस्पीड ट्रेन के कार्य के चलते ट्रेनों का आवागमन बंद किया गया था, लेकिन अब फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन प्लेटफार्म पर शेड नहीं है।

यात्रियों के लिए प्लेटफार्म पर सीटें, एनाउन्समेन्ट सिस्टम और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन शेड न होने से बारिश या धूप में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। शनिवार दोपहर को तेज बारिश शुरू होते ही यात्रियों को समझ नहीं आया कि बारिश से बचने के लिए कहां जाएं।

कुछ एफओबी के नीचे खड़े, यात्रियों का भीगा सामान

कई यात्री फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के नीचे खड़े हुए वहीं कुछ ट्रेक पार कर दूसरे प्लेटफार्म पर चले गए। कुछ लोग ब्रिज के नीचे खुले स्थान में ही खड़े होकर बचने की कोशिश करते नजर आए। बारिश के कारण विशेष तौर पर बुजुर्ग यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। कई यात्री भीग गए, उनका सामान भी भीग गया।

ट्रेनों का संचालन शुरू पर सुविधाएं नहीं

कई यात्रियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्लेटफार्म नंबर आठ से सर्वोदय एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली जा रहे अमरीष कुमार ने कहा कि अच्छी बात है कि कई ट्रेनों को फिर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से चलाना शुरू किया गया है, लेकिन यात्रियों को बारिश और धूप से बचाने के लिए जरूरी शेड व अन्य सुविधाएं तो सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं।

बापूनगर निवासी हफीज शेख ने भी रोष जताते हुए कहा कि वे अपने मौसा-मौसी को छोड़ने स्टेशन पर आए थे, जो 70-75 वर्ष के हैं। उनका सामान और वे दोनों बारिश में भीग गए। बारिश से बचने के लिए फुटओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग खड़े हो गए। उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर रेल प्रशासन से शिकायत भी की और धूप एवं बारिश से बचने के इंतजाम करने की जरूरत व्यक्त की।