रायपुर

Naxal News: बस्तर में 101 हथियारों के साथ 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही सरकार...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 12, 2026

Naxal News : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने 11 मार्च को रायपुर (Raipur) में बताया कि जगदलपुर में 3.29 करोड़ रुपए के इनामी 108 नक्सलियों ने 101 हथियारों के साथ हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट पुनर्वास किया है। इनमें 44 महिला नक्सली (Naxali) भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के दृढ़ संकल्प शक्ति एवं मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार नक्सलवाद (Naxalism) के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

यह भी पढ़ें : गृहमंत्री बोले- 31 मार्च 2027 तक बस्तर से केंद्रीय सशस्त्र बलों की होगी वापसी

12 Mar 2026

