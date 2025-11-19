Patrika LogoSwitch to English

Big News: छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट तक का बिजली बिल होगा हाफ

Chhattisgarh Assembly के विशेष सत्र में सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। पत्रिका ने सबसे पहले अपने पाठकों को बता दिया था इस नई योजना के बारे में...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 19, 2025

Big News: छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 नवंबर को रायपुर में विधानसभा के विशेष सत्र (Special Sessionof Chhattisgarh Assembly) में नई बिजली योजना की घोषणा की। अब प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को, जिनकी विद्युत खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट (Unit) तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं (Consumers) को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सोलर प्लांट (Solar Plant) स्थापित करा सकें। बता दें कि पत्रिका ने अपने पाठकों को 10 नवंबर के अंक में बता दिया था कि साय सरकार बिजली बिल हॉफ योजना (Electricity Bill Half Scheme) का दायरा बढ़ाने जा रही है।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी

